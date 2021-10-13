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Biden Kenya Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da Ağırlayacak

13.10.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta’yı Beyaz Saray’da ağırlayacak. İki lider Perşembe günü(yarın) biraraya gelecekler. Kenyatta, Başkan Biden’ın göreve geldikten sonra Beyaz Saray’da görüşeceği ilk Afrikalı lider olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta’yı Beyaz Saray’da ağırlayacak. İki lider Perşembe günü(yarın) biraraya gelecekler. Kenyatta, Başkan Biden’ın göreve geldikten sonra Beyaz Saray’da görüşeceği ilk Afrikalı lider olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Biden ve Kenyatta’nın, demokrasinin korunması, insan hakları, bölge barışı, güvenlik, ekonomik büyüme ve iklim değişikliğiyle mücadele konularını masaya yatıracaklarını söyledi.

Kenya, bu ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını da üstleniyor. ABD ve Kenya arasında uzun zamandır süregelen ekonomi, güvenlik ve terör karşıtı operasyonlar konusunda işbirlikleri bulunuyor.

Biden ve Kenyatta ayrıca, uluslararası para transferlerinde daha fazla şeffaflık öngören yapı üzerinde de görüş alışverişinde bulunacaklar.

Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta’nın adı, Pandora Belgeleri olarak bilinen ve vergi cennetlerine para kaçırma iddialarını gündeme getiren haberlerde de yer almış ancak Kenyatta iddialara yanıt vermemişti.

ABD Başkanı Biden ve Kenya Cumhurbaşkanı, Etiyopya’da devam eden şiddet olayları konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklar. ABD yönetimi son olarak ülkede çatışan gruplara yönelik olarak yaptırımlar içeren bir karar almıştı.

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