Biden Kilit Görevlere Kadın Yetkililer Atadı

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, kabinesindeki birçok üst düzey göreve kadın yetkili atadı. Biden, tamamı kadınlardan oluşan iletişim ekibini de açıkladı. Seçim kampanyasında cinsiyet eşitliği vadeden Biden, kadınların ön planda olduğu bir lider kadrosuyla bu sözünü tutmuş gibi görünüyor.

Kadınların Joe Biden’ın seçim zaferine çok önemli bir katkı sağladığı kesin. Edison Araştırma firmasının yaptığı sandık başı anketlerine göre, Amerikalı kadınların yüzde 57’si Biden’a, yüzde 42’si Başkan Donald Trump’a oy verdi.

Biden başkan seçildikten sonra kabinesindeki önemli görevlere kadın yetkilileri atamaya başladı.

Seçilmiş Başkan Biden, “Bu ekip eşsiz deneyimlere ve başarılara sahip. Ancak bu ekibin bir özelliği de, önümüzdeki zorlukları, eski düşünce tarzı ve eski alışkanlıklarla göğüsleyemeyeceğimiz fikrini yansıtması. Örneğin, Amerika’da istihbarat toplumuna ilk kez bir kadın liderlik edecek” dedi.

Avril Haines, Senato tarafından onaylanması halinde, Biden yönetiminin Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı olarak görev yapacak.