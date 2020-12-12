Biden Kilit Görevlere Kadın Yetkililer Atadı

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, kabinesindeki birçok üst düzey göreve kadın yetkili atadı. Biden, tamamı kadınlardan oluşan iletişim ekibini de açıkladı. Seçim kampanyasında cinsiyet eşitliği vadeden Biden, kadınların ön planda olduğu bir lider kadrosuyla bu sözünü tutmuş gibi görünüyor.
Kadınların Joe Biden’ın seçim zaferine çok önemli bir katkı sağladığı kesin. Edison Araştırma firmasının yaptığı sandık başı anketlerine göre, Amerikalı kadınların yüzde 57’si Biden’a, yüzde 42’si Başkan Donald Trump’a oy verdi.
Biden başkan seçildikten sonra kabinesindeki önemli görevlere kadın yetkilileri atamaya başladı.
Seçilmiş Başkan Biden, “Bu ekip eşsiz deneyimlere ve başarılara sahip. Ancak bu ekibin bir özelliği de, önümüzdeki zorlukları, eski düşünce tarzı ve eski alışkanlıklarla göğüsleyemeyeceğimiz fikrini yansıtması. Örneğin, Amerika’da istihbarat toplumuna ilk kez bir kadın liderlik edecek” dedi.
Avril Haines, Senato tarafından onaylanması halinde, Biden yönetiminin Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı olarak görev yapacak.
Biden Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği, Yönetim ve Bütçe Dairesi Başkanlığı ve Ekonomik Danışma Kurulu Başkanlığı görevleri için de kadın yetkilileri tercih etti.
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki dahil Biden’ın iletişim ekibinin tamamı kadın.
Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atadığı Tina Flournoy’un da yer aldığı kadın ağırlıklı bir ekiple göreve gelmeye hazırlanıyor.
Biden ve Harris’in seçtiği bu kadınlar, farklı ırk ve ekonomik sınıflardan geliyor. Aralarında işçi sınıfından ve göçmen ailelerden gelen isimler var.
Uzmanlara göre bu çeşitlilik, Biden’ın ırk ve cinsiyet eşitliği gibi öncelikli hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak.
Ulusal Kadın ve Aile Ortaklığı adlı kuruluşun başkan yardımcısı Sarah Fleisch Fink, “Hükümetin üst düzey görevlerde, yalnızca alanlarında deneyimli ve başarılı uzmanlar değil, hizmet edecekleri toplumlarda deneyimi olan, onları yakından tanıyan, böylece Amerikan halkı ve desteğe en fazla ihtiyacı olanlar için de en doğru kararı verecek kişiler görmek istiyoruz” diye konuştu.
Biden’ın kadınlarla ilgili icraat hedefleri arasında, kadınların ekonomik güvenliğini eşit maaşla sağlamak, hamilelere karşı ayrımcılığı sona erdirmek, iş-aile dengesini sağlamak, doğum izni ve kreş imkanı sunmak, kadınlara karşı şiddete son vermek ve dünya genelinde bütün kadınları güçlendirmek yer alıyor.
Uzmanlara göre, Amerika’nın salgınla mücadele ettiği ve ekonomik olarak toparlanmaya çalıştığı bir dönemde kilit görevlere kadın yetkililer atanması daha da hayati bir önem taşıyor.
Amerikan Kadın ve Siyaset Merkezi adlı kuruluşun araştırma müdürü Kelly Dittmar, “Şu anda halk sağlığı liderleri ve büyük kentlerin belediye başkanları arasında siyah kadınlar bulunmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu liderler, salgının siyahları ve özellikle siyah kadınları ekonomik olarak çok daha fazla etkilediğini söylüyorlar ve uyguladıkları politikalarla bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
Biden’ın kadınlarla ilgili bu iddialı icraatlarını gerçekleştirmesi için, Demokrat Parti’nin çok az bir farkla çoğunluğa sahip olduğu bir Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçilerin kontrolunda kalma ihtimali olan bir Senato’dan oluşan Kongre’deki partizan çekişmelerin üstesinden gelmesi gerekiyor.