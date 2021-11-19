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Biden Kolonoskopi Sırasında Yetkilerini Harris’e Devrediyor

19.11.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, “rutin kolonoskopi” sırasında kısa bir süreliğine görevi Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e devrediyor.

Başkan Joe Biden, “rutin kolonoskopi” sırasında kısa bir süreliğine görevi Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e devrediyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, başkan olarak ilk rutin muayenesi için Cuma sabahı erken saatte Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi’ne gitti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden’a rutin kolonoskopi sırasında anestezi uygulanacağını ve bu nedenle o sırada yetkilerini kısa süreliğine Başkan Yardımcısı Harris’e devredeceğini söyledi.

Sözcü Psaki, Başkan George W. Bush’un da 2002 ve 2007’de aynı işlemi yaptırdığını ve o zaman da ABD Anayasası’nda belirtilen sürecin takip edildiğini hatırlattı.

Görevi kısa bir süreliğine devralacak olan Başkan Yardımcısı Harris’in bu sürede Beyaz Saray’daki ofisinden çalışacağını belirtti.

78 yaşındaki Joe Biden en son 2019 yılı Aralık ayında kapsamlı muayenesini olmuştu. Doktorlar Biden’ın sağlıklı olduğu ve başkanlık görevini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun olduğu sonucuna varmıştı.

Cumartesi günü 79 yaşına girecek olan Başkan Biden ABD tarihinde görev yapan en yaşlı başkan.

2024 yılında başkanlığa aday olup olmayacağı yönünde bazı spekülasyonlar olsa da, Joe Biden, Kamala Harris’le birlikte ikinci dönemde de aday olmayı beklediğini belirtmişti.

ABD’nin ilk kadın, beyaz olmayan ve Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olan Kamala Harris, kısa süreliğine de olsa başkan vekili olarak tarihe geçmiş olacak. ABD’nin 250 yıllık tarihinde kadın bir başkan olmadı.

Kamala Harris, Biden’ın yeniden görevi devralmasının ardından Ohio’ya gitmeyi planlanıyor. Başkan Biden da Cuma günü öğleden sonra Beyaz Saray’da her yıl yapılan geleneksel Şükran Günü bağışlama törenine katılacak.

Biden sağlığı konusunda kendisinden önceki başkan Donald Trump’a kıyasla daha şeffaf olacağını belirtmişti.

Donald Trump 2019 yılında Walter Reed’e gitmiş, dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham Trump’ın kolonoskopi için hastaneye gittiğini daha sonra açıklamıştı.

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