Biden Kongre Hitabında Hangi Mesajları Verecek?

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre’de ortak oturuma hitap edecek. Başkan Biden’ın ekonomik planları öne çıkaracağı konuşmasında, ‘’Amerika yeniden ilerliyor’’ mesajı vermesi bekleniyor.

Başkan Biden'ın görevdeki ilk 100 gününün dolmasına bir gün kala yapacağı konuşmasından bazı bölümler Beyaz Saray tarafından paylaşıldı. Metne göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın “Riski imkana, krizi fırsata, engeli avantaja çeviriyoruz” demesi bekleniyor.

Ailelere ekonomik destek öngören paketin ayrıntılarını açıklayacak

Başkan Biden konuşmasında ABD’li ailelere, çocuklara ve eğitime yatırım yapılmasını öngören 1,8 trilyon dolarlık paketin ayrıntılarını açıklayacak ve plana destek talep edecek.

Plan, 2 yıl ücretsiz yüksek okul öğrenim imkanı verilmesini, çocuk bakımı için 225 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını ve ailelere çocuk başına en az 250 dolar yardım yapılmasını öngörüyor.

"Orta sınıf" vurgusu

Bu plana mali kaynağın, varlıklı kesime getirilecek vergilerden elde edilmesi bekleniyor.