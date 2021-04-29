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Biden Kongre Hitabında Hangi Mesajları Verecek?

29.04.2021 03:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden’ın ekonomik planları öne çıkaracağı konuşmasında, ‘’Amerika yeniden ilerliyor’’ mesajını vermesi bekleniyor

Biden Kongre Hitabında Hangi Mesajları Verecek?

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre’de ortak oturuma hitap edecek. Başkan Biden’ın ekonomik planları öne çıkaracağı konuşmasında, ‘’Amerika yeniden ilerliyor’’ mesajı vermesi bekleniyor.

Başkan Biden'ın görevdeki ilk 100 gününün dolmasına bir gün kala yapacağı konuşmasından bazı bölümler Beyaz Saray tarafından paylaşıldı. Metne göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın “Riski imkana, krizi fırsata, engeli avantaja çeviriyoruz” demesi bekleniyor.

Ailelere ekonomik destek öngören paketin ayrıntılarını açıklayacak

Başkan Biden konuşmasında ABD’li ailelere, çocuklara ve eğitime yatırım yapılmasını öngören 1,8 trilyon dolarlık paketin ayrıntılarını açıklayacak ve plana destek talep edecek.

Plan, 2 yıl ücretsiz yüksek okul öğrenim imkanı verilmesini, çocuk bakımı için 225 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını ve ailelere çocuk başına en az 250 dolar yardım yapılmasını öngörüyor.

"Orta sınıf" vurgusu

Bu plana mali kaynağın, varlıklı kesime getirilecek vergilerden elde edilmesi bekleniyor.

Başkan Biden’ın da konuşmasında, ekonomik büyümenin zenginlerin vergi ödemesi yoluyla orta sınıf ve yoksullara yardım edilerek sağlanabileceği görüşünü vurgulaması bekleniyor.

Başkan Biden’ın konuşmasında ayrıntılarını açıklayacağı planın hükümetin Amerika’da toplumsal hayatta oynadığı rolü köklü bir biçimde değiştireceği yorumları yapılıyor.

"Demokrasinin işe yaradığını kanıtlamak zorundayız"

ABD Başkanı’nın Kongre’ye hitabında, “Demokrasinin hala işe yaradığını, hükümetin hala işe yaradığını ve insanların sorunlarına çözüm getirdiğini kanıtlamak zorundayız. İlk 100 günümüzde halkımızın demokrasimizin sonuç verdiği konusundaki inancını yeniden tesis etmek üzere adım attık” demesi bekleniyor.

ABD tarihinde bir ilk yaşanacak

Başkan Joe Biden’ın Kongre'ye hitabı sırasında Amerikan tarihinde bir ilk de yaşanacak.

ABD Başkanı’nın arkasında ilk kez kadın bir Başkan Yardımcısı, yani Kamala Harris oturacak. Onun yanında da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yerini alacak.

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