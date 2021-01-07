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  4. Biden Kongre'yi basanlara "terörist" dedi

Biden Kongre'yi basanlara "terörist" dedi

07.01.2021 23:12 | Son Güncelleme:
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Biden Kongre'yi basanlara "terörist" dedi

ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden, Kongre binasının Trump yandaşları tarafından basılmasından Trump'ı sorumlu tuttu.

Biden göstericileri "yerli teröristler" diye niteledi.ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump yanlılarının dün Kongre'nin bulunduğu Capitol binasını basmasından Başkan Trump'ı sorumlu tutarak Capitol baskınının ülkenin tarihindeki en karanlık günü olduğunu söyledi.

Delaware eyaletinde yaptığı konuşmada Biden, Capitol binasına girenlere de protestocu değil "isyancı çete, yerli terörist" denilmesi gerektiğini belirtti.

Biden, Trump için "Demokrasimizin kurumlarına en başından itibaren topyekün bir saldırı başlattı" diyerek Trump'ın "bir çeteyi kullanarak yaklaşık 160 milyon Amerikalının sesini bastırmayı denemekten" suçlu olduğunu söyledi.

Biden, ırkçılık karşıtı bir gösteri yapılmış olsaydı polisin protestoculara çok daha farklı müdahale edeceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Trump'ın dün taraftarlarına yaptığı konuşma sonrasında Biden'ın zaferini tescil için toplanan ABD Kongre binası basılmış, çıkan olaylarda dört kişi hayatını kaybetmişti.

Trump, daha sonra Twitter hesabının askıya alınmasına neden olan paylaşımlarında göstericilere destek vermiş, "Kutsal bir seçim zaferi çok uzun sürelerdir haksızlığa uğrayan ve kötü davranılan bu harika vatansever insanlardan kabaca ve acımasızca alındığında olacak olan şey de budur. Sevgi ve barış içinde evinize gidin. Bu günü sonsuza dek hatırlayın!” ifadelerini kullanmıştı.

Reuters, AFP/ SSB,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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