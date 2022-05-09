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  4. Biden kritik Ukrayna yasasını onayladı! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

Biden kritik Ukrayna yasasını onayladı! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

09.05.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Bakanı Joe Biden, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya destek konusunda kritik bir yasayı, Oval Ofis'teki imza töreni ile onayladı. 2022 Ukrayna Ödünç Verme-Kiralama Yasası, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyor. Söz konusu yasa, son olarak ABD tarafından 2. Dünya Savaşı öncesinde kullanılmış ve İngiltere'ye destek verilmişti.

Biden kritik Ukrayna yasasını onayladı! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen 2022 Ukrayna Ödünç Verme-Kiralama Yasası, Joe Biden tarafından onaylandı. Ukrayna’ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri teçhizatın sağlanmasını kolaylaştıran yasayla ilgili konuşan Biden, "ABD, ülkelerini ve demokrasilerini Putin'in zalim savaşına karşı savunma mücadelelerinde Ukraynalıları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Biden, “Mücadelenin maliyeti ucuz değil, ancak saldırganlığa boyun eğmek daha da maliyetli” ifadelerini kullandı. Biden’ın halihazırda askeri ekipman ödünç verme veya kiralama yetkisi olsa da yasa ile bunu yapmak için bazı gereksinimler daha da kolay hale geliyor.

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YASA 1941'DE KULLANILMIŞTI

Yasa, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere müttefiklerin Nazi lideri Hitler'i yenilgiye uğratmasına yardımcı olan “Ödünç Verme Yasası”nı hatırlatıyor.

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ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı. Yasayı dönemin ABD Başkanı Roosevelt imzalamıştı.
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UKRAYNA'YA YARDIM 3,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Biden’ın geçtiğimiz cuma günü Ukrayna’ya 150 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketini duyurmasının ardından Rusya’nın geçtiğimiz şubat ayında saldırılarını başlatmasından bu yana ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı yardım 3,8 milyar dolara ulaştı.
Biden’ın geçtiğimiz Cuma günü duyurduğu 9’uncu güvenlik yardım paketi ise, Kongre onayı olmadan ABD ordusunun cephaneliklerinde bulunan fazla silahlar ile karşılanacak. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Joe Biden
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