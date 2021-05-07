Biden Kurumsal Vergi Oranını Yüzde 28’e Çıkarmayı Önerdi

Başkan Joe Biden, 2,3 trilyon dolarlık altyapı planı kapsamında kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarmayı önerdi. Başkan Joe Biden söz konusu plana destek turlarını sürdürüyor. Biden bu kapsamda Perşembe günü Louisiana eyaletini ziyaret etti. Biden’ın Cumhuriyetçi Parti kontrolundaki eyalette, şirketler ve zenginler için düşük vergilerin ekonomik büyümeyi hızlandıracağını söyleyen Cumhuriyetçiler’e doğrudan meydan okuduğu yorumları yapılıyor. Biden, bunun için Lake Charles kentinde, kullanım süresini 20 yıl önce aşan 70 yıllık bir köprünün önünde konuşmayı seçti. Biden, burada yaptığı konuşmada, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve önerdiğinden daha düşük bir oranı kabul edebileceğini dile getirdi. Biden, "Bunu karşılayabilmemin yolu, en büyük şirketlerin hiç vergi ödememesinin önüne geçmek ve vergi indirimini 25 ile 28 arasına düşürmektir" dedi.

ABD kurumlar vergisi oranı dönemin Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler tarafından getirilen vergi indiriminin ardından yüzde 35’ten yüzde 21’e düşmüş ve bunun sonucu olarak da birçok Amerikan şirketi daha az vergi ödemeye başlamıştı. Şirketlerin ödediği vergi tutarını arttırmak, Biden’ın gelir eşitsizliğini gidermek ve Çin’in yükselişine karşı ABD ekonomisini yeniden yapılandırma planının önemli bir parçası. Biden’ın okullara, yollara, mesleki eğitimlere ve bayındırlık işlerine federal bütçeden daha fazla pay ayırma ve bunun için zengin Amerikalılar’ı ve şirketleri daha fazla vergilendirmesi her iki parti seçmenleri tarafından da destek görüyor ancak bu plan Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin sert muhaletine neden oluyor. Lake Charles’taki konuşmasında "Önerdiğim şeye çok ihtiyaç var ve bunun bedeli ödenecek’’ diyen Biden, "Zenginlere vergi indirimi gibi tavizler vermenin ekonomiyi canlandırararak toplumun her seviyesine fayda sağlayacağı teorisi pek de iyi sonuç vermiyor" diye konuştu.

Beyaz Saray bu tür gezilerin partisi üzerinde muazzam bir etkiye sahip olan Trump’ı destekleyen Cumhuriyetçi seçmenler arasında bile Biden için kamuoyu desteği sağlayacağına inanıyor. Başkan Biden 8 Nisan’da Beyaz Saray’ın karşısındaki Eisenhower Ofis Binası’nda yaptığı konuşmada, 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketine ayrılacak kaynağın önemli bir kısmının şu anda yüzde 21 olan kurumlar vergisinin yüzde 28’e çıkarılmasıyla elde edileceğini söyleyerek bu önerinin sinyallerini vermişti. Biden o konuşmasında projeler finanse edilebileceği ve yıllık kazancı 400 bin doların altında olanlara yönelik vergilerin arttırılmayacağı koşuluyla yüzde 28’in altındaki oranları da değerlendirebileceğini belirtmişti. ABD Başkanı Biden, “Kulak vermeye hazırım. Ama bu plana kaynak yaratmamız gerek. Bunu yapabileceğimiz pek çok farklı yol var. Ama ben müzakereye hazırım” diye konuşmuştu. Biden 400 bin doların altında geliri olan haneler için vergi artışı getirmeme sözü vermişti. Biden’ın söz konusu planının 1 trilyon dolar kaynak sağlaması bekleniyor.