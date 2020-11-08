Biden: "Kutuplaştırıcı Değil Birleştirici Olacağım"

Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığının belli olmasından sonra ilk konuşmasını yaşadığı yer olan Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki seçim merkezinde yaptı. Biden’ın konuşması yaklaşık 15 dakika sürdü. Biden’dan önce Kamala Harris bir konuşma yaptı.

Biden, kuracağı kabinenin tüm Amerika’yı yansıtacağını belirterek, “Halk bize açık bir zafer kazandırdı. İkna edici bir zafer. Amerika’yı bir Demokrat gibi değil, bir ABD başkanı gibi yöneteceğim. Kutuplaştırıcı değil birleştirici olacağım” dedi. Biden, öncelikli olarak salgın hastalık Corona virüsüyle mücadele edeceğini belirtti.

“74 milyon oyla kazandık”

Biden, “Bu ulusun tarihinde bir başkan ve yardımcısı için verilen en çok oyla, 74 milyon oyla kazandık. Bölünmeyi değil, birleştirmeyi amaçlayan bir Başkan olacağıma söz veriyorum. Tüm insanların güvenini kazanmak için tüm kalbimle çalışacak, Amerika'nın ruhunu yeniden canlandıracağım. Amerika'nın tüm dünyada yeniden saygı görmesini sağlayacağım Bize milyonlarca Amerikalı bu vizyon için oy verdi. Bu bir onurdur. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek görevimiz” dedi.