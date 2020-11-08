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Biden: "Kutuplaştırıcı Değil Birleştirici Olacağım"

08.11.2020 06:29 | Son Güncelleme

3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre başkanlık yarışını önde bitiren Joe Biden, zafer konuşmasında partizan değil, birleştirici bir lider olacağını söyledi

Biden: "Kutuplaştırıcı Değil Birleştirici Olacağım"

Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığının belli olmasından sonra ilk konuşmasını yaşadığı yer olan Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki seçim merkezinde yaptı. Biden’ın konuşması yaklaşık 15 dakika sürdü. Biden’dan önce Kamala Harris bir konuşma yaptı.

Biden, kuracağı kabinenin tüm Amerika’yı yansıtacağını belirterek, “Halk bize açık bir zafer kazandırdı. İkna edici bir zafer. Amerika’yı bir Demokrat gibi değil, bir ABD başkanı gibi yöneteceğim. Kutuplaştırıcı değil birleştirici olacağım” dedi. Biden, öncelikli olarak salgın hastalık Corona virüsüyle mücadele edeceğini belirtti.

“74 milyon oyla kazandık”

Biden, “Bu ulusun tarihinde bir başkan ve yardımcısı için verilen en çok oyla, 74 milyon oyla kazandık. Bölünmeyi değil, birleştirmeyi amaçlayan bir Başkan olacağıma söz veriyorum. Tüm insanların güvenini kazanmak için tüm kalbimle çalışacak, Amerika'nın ruhunu yeniden canlandıracağım. Amerika'nın tüm dünyada yeniden saygı görmesini sağlayacağım Bize milyonlarca Amerikalı bu vizyon için oy verdi. Bu bir onurdur. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek görevimiz” dedi.

“Benim için oy vermeyenlerin de başkanı olacağım”

Biden, Harris için de övgü dolu sözler kullandı. Harris’in ülkede seçilen ilk kadın başkan yardımcısı olduğunu vurgulayan Biden, “Harris, ilk kadın, ilk siyahi kadın, Güney Asya kökenli ilk kadın tarihe geçecek olağanüstü bir başkan yardımcısı onunla çalışmaktan onur duyacağım” dedi.

Seçim kampanyası boyunca hep siyahların yanında olduğunu ifade eden Biden, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayacağını belirtti. Biden Demokrat olmasından onur duyduğunu ancak göreve başlayınca her Amerikalı’nın başkanı olacağını ifade etti. Başkan Trump'a oy verenlerin hayal kırıklığını anladığını belirten Biden, “Benim için oy vermeyenlerin de başkanı olacağım. Ben de birkaç seçimi kaybettim. Ama şimdi tansiyonu düşürmek için birbirimize bir şans verelim. Birbirimizi tekrar anlamak ve dinlemek için. Rakiplerimize düşman olarak davranmamalıyız. Çünkü biz düşman değiliz. Biz Amerikalı’yız” dedi.

“Virüsü ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstereceğim”

Biden, Corona virüsünü kontrol etmek, refahı yeniden inşa etmek, sağlığı güvence altına almak, ülkede sistemik ırkçılığı ortadan kaldırmak ve iklim değişikliğini sona erdirmek için savaş vereceklerini belirtti. Biden, ilk işinin salgın hastalığı kontrol altına almak olduğunu söyleyerek “Virüsü kontrol altına alana kadar ekonomiyi düzeltemeyiz. Pazartesi gününden itibaren 20 Ocak 2021'de başlayacak bir eylem planına dönüştürmeye yardımcı olacak şekilde bir grup önde gelen bilim insanı ve uzmanı geçiş dönemi danışmanları olarak görevlendireceğim. Temeli de bilim olacak. Bu virüsü ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstereceğim” dedi. Amerika’da herkesin hayallerini gerçekleştirme şansı olduğunu ifade eden Biden, “Daha özgür, saygın işler gerçekleştiren ve daha adil bir Amerika için her zaman ileriye bakıyoruz” dedi.

“Amerikalılar için bir zafer”

Resmi olmayan sonuçlara göre başkan yardımcılığına seçilen Harris, konuşmasında seçim sonuçlarının Amerikalılar için bir zafer olduğunu, demokrasi için mücadele edilmesi gerektiğini, kaydederek " Önümüzdeki yol kolay bir yol olmayacak ancak Joe ile bunu birlikte başaracağız. Amerika yeni bir günü kutluyor. Oylarınızla bize çok açık bir mesaj verdiniz. Umut ve birliği, dürüstlüğü, bilimi, gerçeği seçtiniz, Joe Biden'ı seçtiniz. Bu göreve seçilen ilk kadın ben olsam da son kadın olmayacağım. Bu gece bubu izleyen her küçük kız, buranın bir fırsatlar ülkesi olduğunu görüyor. Hırsla hayal edin. İnançla liderlik edin ve kendinizi başkalarının göremeyeceği bir şekilde görün" dedi.

Biden ve Harris’i Amerikan gizli servisi korudu

Biden konuşmasını yaşadığı Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki Chase Center’da kurulan sahnede yaptı. Biden ve Harris, Chase Center’a gizli servisin koruduğu uzun bir araç konvoyu ile geldi. Biden ve Harris’in bulunduğu konvoyun seçim merkezine ulaşması sırasında partililer arasında büyük bir coşku yaşandı.

Chase Center’ın otoparkında araçlarıyla birlikte toplanan yüzlerce Demokrat Partili Biden’ın konuşmasından önce ellerinde Amerikan bayrakları, Biden

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