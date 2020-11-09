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Biden'la birlikte Beyaz Saray'da ilk defa sahiplenilmiş bir köpek yaşayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 11:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın iki köpeğinden biri olan 'Major', Beyaz Saray'da yaşamaya başlayan ilk 'sahiplenilmiş köpek' unvanına sahip olacak.

Biden'la birlikte Beyaz Saray'da ilk defa sahiplenilmiş bir köpek yaşayacak

ABD başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden'ın görev süresi şimdiden konuluşmaya başlandı.

Ocak ayında göreve başlaması beklenen 77 yaşındaki başkanın köpeği de gündemde.

Biden'ın köpeği, Trump'ın 4 yıllık görev süresince herhangi bir evcil hayvan bulundurmadığı Beyaz Saray'da yaşamaya başlayan ilk köpek olacak.

Öte yandan, Biden'ın barınaktan sahiplenilen köpeği, Beyaz Saray'a gelen ilk 'kurtarılmış köpek' olacak.

Alman çoban köpeği cinsindeki 'Major', Biden tarafından 2018 yılında sahiplenilmişti.

Major, Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde Beyaz Saray'da ikamet eden diğer köpeği 'Champ'la birlikte yaşayacak.

ABD Başkanları arasında 120 yıldan sonra köpek beslemeyen tek lider olarak bilinen Trump ise, 'evcil hayvan beslemeyi hiç düşünmediğini' söylemişti ve bunun için vaktinin de olmadığını açıklamıştı.

Biden da, Trump'ın evcil hayvanlar konusundaki görüşlerini eleştirerek "Beyaz Saray'a yeniden evcil hayvan sokmanın zamanı geldi" sloganıyla yeni bir kampanya başlatmıştı.

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