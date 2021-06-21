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Biden Mali Yetkilileri Beyaz Saray’da Topluyor

21.06.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray görüşmede, diğer önemli konuların yanısıra iklim değişikliğinin yol açtığı riskler ve krediye erişimin arttırılması konularının da ele alınacağını açıkladı

Biden Mali Yetkilileri Beyaz Saray’da Topluyor

ABD Başkanı Joe Biden haftaya, ülkenin en önemli mali yetkililerinin tamamı ile biraraya gelerek başlıyor. Beyaz Saray görüşmede, diğer önemli konuların yanısıra iklim değişikliğinin yol açtığı riskler ve krediye erişimin arttırılması konularının da ele alınacağını açıkladı.

Beyaz Saray açıklamasına göre toplantı TSİ 20.45’te Oval Ofis’te yapılacak. Toplantının katılımcıları, bankacılık endüstrisinin ve mali piyasaların önde gelen federal yetkilileri olması açısından dikkat çekiyor.

Beyaz Saray yetkilileri, toplantıya katılanlar arasında Maliye Bakanı Janet Yellen, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Maliye Bakanlığı’na bağlı Para Birimi Denetleme Ofisi Başkan Vekili Michael Hsu'nun yanı sıra Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Tüketici Mali Koruma Bürosu başkanlarının yer alacağını söyledi.

Yetkililer, toplantıda "ülkenin mali sistemi ve kurumlarının durumuyla ilgili bir güncelleme" ve "iklimle ilgili mali risk ve mali kapsayıcılığı teşvik etmek ve krediye erişimi sorumlu bir şekilde arttırmak için federal kurumların faaliyetleri dahil olmak üzere düzenleyici öncelikleri kapsayacağını" kaydetti.

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