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Biden: Mayıs sonunda herkese yetecek aşı olacak

12.03.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Biden: Mayıs sonunda herkese yetecek aşı olacak

ABD Başkanı Joe Biden Mayıs ayı sounda tüm yetişkin Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü‘nde Amerikalıların tekrar küçük gruplar halinde bir araya gelebileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden göreve gelişinin 50. gününde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Biden konuşmasında, göreve başladığında koronavirüsle mücadelede ilk 100 günde 100 milyon kişiyi aşılama hedefi koyduğunu söyledi. "Bu hedefe ulaşacağımızı değil aşacağımızı söylüyorum. Çünkü 100 milyon doz aşı yapma hedefini görevde bulunduğum 60. günde tamamlamış olacağız" diyen Biden, "dünyada başka hiçbir ülkenin bunu yapamadığını" dile getirdi.

"Mayıs sonunda herkese yetecek aşı olacak"

Aşılama kampanyası kapsamında mayıs ayı sonunda bütün yetişkin Amerikalılara yetecek kadar aşının tedarik edileceğini belirten Biden, aşılama kampanyası kapsamında emekli doktor ve hemşireler dahil herkesin göreve çağrıldığını kaydetti.

Aşı tedariği için ilaç şirketlerinin CEO'larıyla bir araya geldiğini anlatan Biden, "Yaptığımız çalışmalardan dolayı mayıs sonuna kadar tüm yetiştin Amerikalılara yetecek kadar aşımız olacak. Planlanandan aylar önce" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden ayrıca, eyaletlere tüm yetişkinlere 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlaması yapmaları talimatı verdiğini söyledi. Bunun, herkesin hemen aşı olacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Joe Biden, ancak herkesin aşı sırasına girebileceği anlamına geldiğini söyledi.

4 Temmuz'da kısmi normalleşme

Biden, salgının birinci yılında televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında aşılamanın planlandığı gibi devam etmesi halinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde Amerikalıların tekrar küçük gruplar halinde bir araya gelebileceğini, ancak Amerikan halkının tedbiri elden bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Göreve geldiği günden bu yana aşılamada sağlanan ilerlemeyi özetleyen ABD Başkanı, 50 gün önce Amerikalıların sadece yüzde 8'inin aşılanmış olduğunu ve 65 yaş üzerindekilerin ise sadece yüzde 8'inin ilk doz aşısının yapıldığını hatırlattı. Bugün ise bu rakamın yüzde 65 olduğunu kaydeden Biden, göreve geldiğinde ilk dozu alan 75 yaş üzerindekilerin oranının yüzde 14 bugün ise yüzde 70'ün üzerinde olduğunu belirtti.

Konuşmasında salgın sürecinde Amerikalıların yaşadığı duygusal ve ekonomik zorluklara da detaylı bir şekilde değinen Biden, ulusa sesleniş konuşmasını Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanan 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketini imzaladıktan sonra yaptı.

AP,DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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