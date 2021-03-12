Biden: Mayıs sonunda herkese yetecek aşı olacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden göreve gelişinin 50. gününde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Biden konuşmasında, göreve başladığında koronavirüsle mücadelede ilk 100 günde 100 milyon kişiyi aşılama hedefi koyduğunu söyledi. "Bu hedefe ulaşacağımızı değil aşacağımızı söylüyorum. Çünkü 100 milyon doz aşı yapma hedefini görevde bulunduğum 60. günde tamamlamış olacağız" diyen Biden, "dünyada başka hiçbir ülkenin bunu yapamadığını" dile getirdi.

"Mayıs sonunda herkese yetecek aşı olacak"

Aşılama kampanyası kapsamında mayıs ayı sonunda bütün yetişkin Amerikalılara yetecek kadar aşının tedarik edileceğini belirten Biden, aşılama kampanyası kapsamında emekli doktor ve hemşireler dahil herkesin göreve çağrıldığını kaydetti.

Aşı tedariği için ilaç şirketlerinin CEO'larıyla bir araya geldiğini anlatan Biden, "Yaptığımız çalışmalardan dolayı mayıs sonuna kadar tüm yetiştin Amerikalılara yetecek kadar aşımız olacak. Planlanandan aylar önce" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden ayrıca, eyaletlere tüm yetişkinlere 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlaması yapmaları talimatı verdiğini söyledi. Bunun, herkesin hemen aşı olacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Joe Biden, ancak herkesin aşı sırasına girebileceği anlamına geldiğini söyledi.