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Biden, mesaideki ilk gününde Trump politikalarını geri çeviren 15 kararname imzaladı

21.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Biden, mesaideki ilk gününde Trump politikalarını geri çeviren 15 kararname imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'a gelir gelmez selefi Donald Trump'ın temel politikalarını geri çevirecek 15 kararname imzaladı. Bunlar arasında Meksika sınırına duvar inşasından vazgeçilmesi, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü üyeliğini sürdürmesi ve BM İklim Sözleşmesi'ne geri dönmesi de de var.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'a gelir gelmez selefi Donald Trump'ın temel politikalarını geri çevirecek 15 kararname imzaladı.

Bunlar arasında Meksika sınırına duvar inşasından vazgeçilmesi, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü üyeliğini sürdürmesi ve BM İklim Sözleşmesi'ne geri dönmesi de de var.

Biden, Trump'ın katılmadığı yemin töreninden sonra Beyaz Saray'a giderken paylaştığı Twitter mesajında "Karşı karşıya olduğumuz krizde, kaybedecek zamanımız yok" dedi.

ABD'nin 46'ıncı başkanı olan Biden'ın ilk imzaladığı kararnamelerden biri ülkede 400 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadeleye odaklanıyor.

Bu kararla birlikte tüm federal kamu binalarında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması zorunlu hale getirildi.

Biden, başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalının aşılanmasını hedefliyor.

ABD, WHO ve Paris İklim Anlaşması'na geri dönüyor

Pandemiyle mücadele çabaları koordine edecek yeni bir birim oluşturulurken, Trump'ın kararıyla başlatılan Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinden çekilme süreci durduruldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararı memnunlukla karşıladıklarını açıkladı ve bunun virüsle küresel mücadelenin koordinasyonu için yaşamsal önemde olduğunu söyledi.

Biden seçim kampanyası döneminde iklim değişiklikle mücadeleyi, yönetiminin önceliklerinden biri haline getirme taahhüdünde bulunmuştu.

Trump küresel ısınmaya yol açan karbon emisyonlarının sınırlanmasına yönelik 2015 Paris İklim Anlaşması'ndan geçen yıl çekilmişti.

Joe Biden'ın imzaladığı kararnameyle ABD'nin anlaşmaya yeniden dahil olması süreci başlatıldı.

Biden'ın iklim değişikliğiyle mücadele temsilciliğine atadığı eski Dışişleri Bakanı John Kerry, imzadan sonraki Twitter mesajında "ABD, bugün Paris İklim Değişikliği Antlaşması'na geri döndü. İklim değişikliğiyle mücadeledeki liderliğimiz için tavan değil taban belirleyerek itibarını yeniden tesis etti" dedi.

Joe Biden

Tartışmalı boru hattı projesinin izni iptal

Joe Biden, imzaladığı başka bir kararnameyle tartışmalı Keystone XL petrol boru hattı projesi için Trump'ın verdiği izni iptal etti.

Çevre örgütleri ve Amerikalı yerliler on yıldan uzun bir süredir bu projeye karşı mücadele yürütüyordu.

2.735 kilometrelik boru hattıyla Kanada'nın Alberta eyaletinden ABD'nin Meksika Körfezi'ne günde 830 bin varil ham petrol taşınması öngörülüyordu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama 2015'te boru hattının inşasına izin veren yasal düzenlemeyi veto etmiş, Trump 2017'de bu kararı geri çevirmişti.

Joe Biden, Beyaz Saray'daki ilk gününde Trump'ın kaçak göçü önlemek için Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanına kaynak sağlayacak acil durum deklarasyonunu da iptal etti.

Biden ayrıca Trump'ın, nüfuslarının çoğu Müslüman olan bazı ülkeler için getirdiği seyahat yasağını da kaldırdı.

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