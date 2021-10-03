Biden Michigan’a Gidiyor

Başkan Joe Biden, altyapı paketlerine destek sağlamak için Salı günü Michigan’a gitme kararı aldı. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de gelecek ay iki altyapı paketinin de Kongre’den geçmesinin amaçlandığını belirtti.

Schumer, “Amacımız gelecek ay iki yasa tasarısını da geçirmek” dedi.

Chuck Schumer, Demokratlar’ın hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da birlik olması gerektiğini kaydetti ve “eğer bunu 30 gün içinde başarabilirsek sanırım ülkedeki herkese büyük bir yardımda bulunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi partilerüstü şekilde Senato’da kabul edilen 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin Temsilciler Meclisi’ndeki oylamasını ertelemişti.

Ertelemenin nedeni daha büyük miktarda ve sosyal altyapı paketi olarak nitelenen planla ilgili Demokrat üyeler arasında tam bir uzlaşma olmaması.

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti içindeki yenilikçi kanat 3,5 trilyon dolar olarak düşünülen sosyal altyapı paketiyle ilgili Kongre’de ilerleme sağlanmasını istiyor. Merkeziyetçi kanat ise bir ilerleme sağlanmadan 1 trilyon dolarlık paketin Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasını istiyor.

Temsilciler Meclisi’nde merkez kanatta yer alan bazı Demokrat üyelerle Demokrat Senatörler Joe Manchin ve Kristin Sinema 1 tilyon dolarlık paketin Eylül ayı sonunda oylanmasını istiyordu.

Ancak parti içindeki yenilikçi kanattan isimler 3,5 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketinin Kongre’den geçmesinin garanti edilmemesi halinde 1 trilyon dolarlık pakete destek vermeyeceklerini açıkladı.

İki taraf da geri adım atmayınca paketlerle ilgili bir ilerleme sağlanamamıştı.

Başkan Joe Biden Cumartrsi günü konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada herkesin hayal kırıklığı içinde olduğunu kaydetmiş ve bunun hükümet işlerinin bir parçası olduğunu belirtmişti.

Başkan, paketlerin Kongre’den geçmesi konusunda kararlı olduğunun mesajını da vermiş ve “İnanıyorum bunu başarabilirim” ifadesini kullanmıştı.

Amerika Başkanı bununla birlikte paketlerle ilgili bir tarih vermekten kaçınmıştı.

Beyaz Saray, Kongre’deki Demokratlar’la yeni bir müzakere sürecine hazırlanıyor. Başkan Biden’ın parti içinde arabulucu bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Senato’da kabul edilen 1 trilyon dolarlık pakette ülkenin yolları, köprüleri, havayolları gibi birçok altyapı unsurunun yenilenmesi amaçlanıyor. 3,5 trilyon dolarlık pakette ise ücretsiz kolej eğitiminden sağlık sistemine kadar Amerikan toplumunun nerdeyse tamamını ilgilendiren yatırımlar yer alıyor.

Bazı Demokrat Kongre üyeleri 3,5 trilyon doların oldukça fazla olduğunu belirterek paketin bütçesine de karşı çıkıyor.

