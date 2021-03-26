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Biden Mitsotakis’i aradı, "güçlü bağları derinleştirmeyi" taahhüt etti

26.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’i arayan ABD Başkanı Biden, "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğuna vurgu yaptığı ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi taahhüt etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'i arayarak, savunma alanındaki işbirliğinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ileterek ikili ilişkilerin güçlendirilmesini taahhüt etti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın telefon görüşmesinde Mitsotakis'e, Yunanistan'ın 200'üncü kuruluş yıldönümünü kutlaması vesilesiyle tebriklerini ilettiği belirtildi.

Güçlendirme taahhüdü

Açıklamada, Biden'ın Mitsotakis'e, ABD ile Yunanistan arasındaki "güçlü bağları daha da derinleştirme yönündeki taahhüdünü dile getirdiği” vurgulandı.

ABD Başkanı Biden'ın aynı zamanda Yunanistan ile savunma alanında artan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ve "Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması temennisini” ilettiği aktarıldı.

Beyaz Saray açıklamasında her iki liderin, "enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Bakı Balkanlar dahil, ortak çıkarların bulunduğu alanlarda koordinasyon konusunda mutabık kaldıkları” belirtildi. Yine iklim değişikliğinin yol açtığı tehditler ve ekonomide sürdürülebilir düzelme konularında birlikte çalışılacağı kaydedildi.

"Hiç olmadığı kadar güçlü”

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'daki paylaşımında, Mitsotakis'i Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'üncü vesilesiyle kutladığını aktardı. Biden ayrıca, "Savunmadan enerjiye, ticaretten yatırımlara, yakın ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü” dedi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise Biden ile "sıcak ve yapıcı” olarak nitelendirdiği telefon görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Mitsotakis Biden ile "güçlenmeye devam eden ortaklığın önemini” etraflıca görüştüklerini kaydetti.

Erdoğan'ı arayacak mı?

20 Ocak'ta başkanlık görevini devralan Joe Biden, henüz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramadı. Seçimleri kazanmasında ötürü gönderdiği tebrik mektubuna yanık verip vermediği de açıklanmadı.

Geçen haftalarda Türk yetkililer, görüşmenin "yakında” yapılmasının beklendiğini söylemişlerdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Şubat ayında, aynı gün hem Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias hem Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aramıştı.

Washington'un bu adımı, ABD'nin uzun yıllar boyunca, iki NATO müttefiki arasında dengeyi gözeten geleneksel yaklaşımının sürmekte olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

DW, Reuters/ DA, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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