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Biden Müslümanlar’ın Ramazan Ayını Kutladı

02.04.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, tüm Müslümanlar’ın Ramazan ayını kutladı. Biden, açıklamasında Kuran’dan da bir ayete yer verdi

Biden Müslümanlar’ın Ramazan Ayını Kutladı

ABD Başkanı Joe Biden dün yazılı bir açıklama yayınlayarak, tüm Müslümanlar’ın Ramazan ayını kutladı.

Biden açıklamada “Jill ve ben, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle ABD’deki ve dünyadaki Müslüman toplumlara en iyi dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada Biden, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için tefekkür ve maneviyatlarını güçlendirme zamanı olduğunu söyledi.

Bu Ramazan ayında iftarın sağlığa, aileye ve topluma sahip olmanın güzelliklerinin kuvvetli bir hatırlatıcısı olacağını söyleyen Biden, “Masalarında boş sandalye ile karşılaşan ve yakınlarını kaybetmenin yasını tutan ailelerin kalplerimizde yeri olacak” dedi.

Biden, “Pandemiden normalleşmeye döndüğümüz bu dönemde, dünyanın dört bir yanında acı çeken ve savunmasız durumda olan, zulüm veya zorluklarla karşı karşıya olan herkesin yanında olmak için çabalamalıyız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı açıklamasında, Kuran’dan “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür” ayetine de yer verdi.

Her gün hayatta kalma mücadelesi veren aileleri ve çocukları gördüklerini söyleyen Biden, Ramazan ayının insanların birbirine nezaket, merhamet ve anlayış göstermesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Tüm insanların eşit insan haklarına sahip olduğunu vurgulayan Biden, “ABD, Çin’deki Uygurlar, Burma’daki Arakanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar dahil olmak üzere herkesin insan hakları için sesini yükseltmeye devam edecek” dedi.

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Joe Biden
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