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Biden müttefiklere seslendi: Oyuna geri döndük

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 12:02 | Son Güncelleme

ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden, yarışı kazandıktan sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti. Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesini 'utanç verici' olarak niteleyen Biden, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu müttefiklere ise "Oyuna geri döndük" mesajı verdi.

Biden müttefiklere seslendi: Oyuna geri döndük

ABD'de Başkanlık seçimlerini kıyasıya bir yarış sonucunda Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın önünde tamamlayan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden kazandı.

Biden seçimi kazansa da, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump koltuğunu bırakmaya pek de hevesli değil. Pek çok eyalette sonuçlara itiraz eden ve hukuk ekibi aracılığıyla davalar açan Trump yenilgiyi kabul etmiyor. Twitter’dan yeni bir mesaj paylaşan Trump, “Büyük ilerleme kaydediyoruz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlayacak. Amerika’yı yeniden harika yapalım. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Biden’ın kameralar karşısına geçtiği toplantıda kendisine yardımcısı Kamala Harris de eşlik etti.

ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden ise, sonuçların ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Delaware eyaletinde yardımcısı Kamala Harris’le birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Biden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘HİÇBİR ŞEY YAVAŞLATAMAZ’

Trump ve ekibinin seçim sonuçlarını hileli olarak nitelemesinin kendilerini etkilemediğini belirten Biden, kabineye girecek isimler için çalışmaya başladıklarını ifade ederek, “Kazandığımızı kabul etmeye istekli olmamaları planlamamızı ya da 20 Ocak’a kadar yapmamız gerekenleri etkilemiyor. Hiçbir şey bizi yavaşlatamaz” dedi.

‘KONUŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM’

Trump’la şu ana kadar konuşmadığını söyleyen Biden, seçim sonuçlarını kabul etmemesiyle ilgili, “Bence bu tamamen utanç verici bir durum. Başkan’ın mirasını korumasına fayda sağlamayacak. Sayın Başkan, sizinle konuşmayı dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yasal oylar sayıldıktan sonra “İkinci Trump yönetimine geçiş sorunsuz olacak” sözlerine de değinen Biden, “Bakın ben pesimist değilim. Yeterince Cumhuriyetçi’nin çoktan konuştuğunu düşünüyorum. Muhtemelen dahası da gelecek. En nihayetinde beni Başkan olarak tanıyacaklar” ifadelerini kullandı.

MÜTTEFİKLERE OYUNA DÖNDÜK MESAJI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gibi ABD’nin önemli müttefiklerinin kendisini arayarak tebrik ettiğini söyleyen Biden, “Onların şunu bilmesini sağladım, Amerika geri döndü. Biz oyuna geri döndük” dedi.

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