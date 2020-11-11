Biden müttefiklere seslendi: Oyuna geri döndük

ABD'de Başkanlık seçimlerini kıyasıya bir yarış sonucunda Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın önünde tamamlayan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden kazandı.

Biden seçimi kazansa da, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump koltuğunu bırakmaya pek de hevesli değil. Pek çok eyalette sonuçlara itiraz eden ve hukuk ekibi aracılığıyla davalar açan Trump yenilgiyi kabul etmiyor. Twitter’dan yeni bir mesaj paylaşan Trump, “Büyük ilerleme kaydediyoruz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlayacak. Amerika’yı yeniden harika yapalım. Biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Biden’ın kameralar karşısına geçtiği toplantıda kendisine yardımcısı Kamala Harris de eşlik etti.

ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden ise, sonuçların ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Delaware eyaletinde yardımcısı Kamala Harris’le birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Biden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘HİÇBİR ŞEY YAVAŞLATAMAZ’

Trump ve ekibinin seçim sonuçlarını hileli olarak nitelemesinin kendilerini etkilemediğini belirten Biden, kabineye girecek isimler için çalışmaya başladıklarını ifade ederek, “Kazandığımızı kabul etmeye istekli olmamaları planlamamızı ya da 20 Ocak’a kadar yapmamız gerekenleri etkilemiyor. Hiçbir şey bizi yavaşlatamaz” dedi.