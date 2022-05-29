Biden Okul Saldırısının Ardından Teksas'ı Ziyaret Ediyor

Başkan Joe Biden eşi Jill Biden’la birlikte bugün Teksas’ın Uvalde kasabasına giderek, ilkokul saldırısı kurbanlarının aileleriyle biraraya gelecek. Biden, ABD'de son on yılda meydana gelen en büyük okul saldırısıyla sarsılan kasabada kurbanların ailelerini teselli edecek.

18 yaşındaki Salvador Ramos adlı şüphelinin Robb İlkokulu'na düzenlediği ve polis memurlarınca öldürüldüğü saldırıda en az 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetmişti.

Polisin ilkokul katliamına müdahalede geç kaldığı tartışmaları devam ederken, yetkililer, polisin takviye ekipler için yaklaşık bir saat beklemekle "yanlış karar" verdiğini kabul etmişti.

Biden'ın olayın ardından okulda dikilen anıtı ziyaret etmesi ve kurbanların aileleriyle görüşmesi bekleniyor.

Demokrat Başkan Biden’ın Amerika’daki toplu silahlı saldırıları durdurmak veya Cumhuriyetçiler’i daha güçlü silah kontrollarının bir çare olduğuna ikna etmek konusunda nispeten güçsüz olduğu yorumları yapılıyor.

Biden’ın Teksas ziyareti, bir süpermarkette 10 siyahın ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından bu ayın başlarında New York'un Buffalo kentini ziyaret etmesi de dahil olmak üzere, toplu silahlı saldırıların yapıldığı üçüncü yeri ziyareti olacak.

Joe Biden, dün Delaware Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, "Çok fazla şiddet, çok fazla korku, çok fazla keder" ifadelerini kullandı. "Trajediyi yasaklayamayız biliyorum ama Amerika'yı daha güvenli hale getirebiliriz. Nihayetinde insanların ve çocuklarımızın hayatlarını korumak için yapmamız gerekeni yapabiliriz" diye konuştu.

Uvalde'deki silahlı saldırı, bir kez daha silah kontrolunu ülkenin gündeminin en üst sıralarına yerleştirdi ve daha güçlü silah yasalarının çıkmasını destekleyenler bu son saldırının bardağı taşıran son damla olduğunu savunuyor.

Guns Down America'nın yöneticisi Igor Volsky, "Başkan’ın gerçek bir fırsatı var. Ülke umutsuzca, bir liderden, silah şiddetinden kaynaklanan katliamı durdurmasını istiyor" dedi.

Biden'ın derhal ülkenin silah sorunuyla mücadeleden sorumlu üst düzey bir pozisyon oluşturması ve ABD genelinde Kongre'ye anlamlı bir silah reformu geçirmesi için kamuoyu baskısı oluşturması gerektiğini söyleyen Volsky, Biden'ın silahlarla mücadele etmeye söz verdiğini hatırlatıyor.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, dün Buffalo'ya yaptığı bir ziyaret sırasında saldırı tarzı silahların yasaklanması çağrısında bulunarak, arka arkaya yaşanan iki kitlesel saldırının ardından bu tür silahların "bir savaş silahı" olduğunu ve bunların sivil toplumda yeri olmadığını dile getirdi.

Öte yandan Teksas Senatörü Ted Cruz ve eski Başkan Donald Trump gibi önde gelen Cumhuriyetçiler, yeni silah kontrolu çağrılarını reddederek, akli dengesi bozuk kişilerin akıl hastanelerine yatırılmasının kolaylaştırılması ve okul bölgelerinin silahsız olması uygulamasına son verilmesi çağrısında bulundu

Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregg Abbott, silah taşımak için lisans şartlarını ortadan kaldıran tartışmalı bir adım da dahil olmak üzere yeni çıkarılan Teksas silah yasalarının Salı günü yaşanan saldırıyla bir ilgisi olduğu iddialarını reddetti.

