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Biden Omicron’la İlgili Açıklama Yapacak

19.12.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden’ın Salı günü Omicron varyantıyla ilgili açıklama yapacağı belirtildi. Biden konuşmasında ülkede yardıma ihtiyacı olan topluluklara yönelik yönetimin atacağı adımları açıklayacak. Covid-19 vakaları Amerika’da hızla artıyor

Başkan Joe Biden’ın Salı günü Omicron varyantıyla ilgili açıklama yapacağı belirtildi. Biden konuşmasında ülkede yardıma ihtiyacı olan topluluklara yönelik yönetimin atacağı adımları açıklayacak.

Biden’ın konuşması sırasında ek önlemler açıklayarak kış planının ayrıntılarının ötesine geçmesi bekleniyor. Bir Beyaz Saray yetkilisine göre Biden aşı olmayan Amerikalılar için kış mevsiminin nasıl görüneceği konusunda kesin bir uyarıda bulunacak.

Biden’ın konuşması ülke genelinde Covid-19 vakalarının artmakta olduğu ve sağlık yetkililerinden bir kez daha halka ‘aşı olun’ çağrılarının yapıldığı bir döneme denk geliyor.

Beyaz Saray danışmanları yönetimin artmakta olan vakalara hazırlıklı olduğunu ve Biden’ın bu zorluğa karşı ekibinin nasıl yanıt vereceğini açıklamak istediğini kaydediyor.

Biden son günlerde sağlık ekibinden ek Covid brifingleri alıyor. Amerika Başkanı’nın ekibine Amerikan kamuoyuna yönelik mesajın Omicron varyantının daha bulaşıcı olması ve daha hızlı yayılmasının beklenmesi nedeniyle doğrudan olması gerektiğini söylediği kaydediliyor.

Ülke genelinde vaka sayısı artıyor

Salgının ilk günlerinde vaka sayısının oldukça fazla olduğu New York eyaletinde vaka sayıları yine artışta. Eyalette günlük vaka sayılarında son dönemin rekorları kırılıyor. Geçen hafta Perşembe günü eyalette 21 binden fazla vaka tespit edildi.

Ülkenin en büyük kenti New York’ta da günlük vaka sayılarında önemli artış söz konusu. Cumartesi günü kentte 5 binden fazla vaka tespit edildi ve 200’den fazla vaka hastanelere sevk edildi.

Kentteki bazı oyunlar oyuncular arasında tepit edilen vakalar nedeniyle iptal edilirken, turistler de kenti ziyaret etme planlarını erteliyor.

Geçen hafta en fazla vaka sayısı New York eyaletinde tespit edilirken, bu konuda New York’u Ohio ve Illinois eyaletleri takip etti. Ülkedeki eyaletlerin yarısında günlük vaka sayıları artıyor. Buna başkent Washington D.C. de dahil.

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