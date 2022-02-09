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'Biden onay verdi' iddiası! ABD'nin gizli 'Ukrayna' planı sızdı

09.02.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna krizinde Moskova'nın olası müdahalesine karşı ABD'nin gizli planı ortaya çıktı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'dan ayrılacak Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için Polonya'da konuşlu Amerikan birliklerinin hazırlık yapmasına onay verdiği ileri sürüldü.

'Biden onay verdi' iddiası! ABD'nin gizli 'Ukrayna' planı sızdı

Rusya-Ukrayna krizinde olası Rusya'nın müdahalesinin konuşulduğu bugünlerde ABD'nin ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi için hazırlanan plan basına sızdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için Polonya'da konuşlu Amerikan birliklerinin hazırlık yapmasına onay verdiği ileri sürüldü.

"UKRAYNA İÇİNDEN UÇAK UÇURMAYACAKLAR"

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın, Rusya'nın işgali durumunda Ukrayna'dan ayrılması muhtemel binlerce Amerikalıya yardım etmek için Pentagon'un planını onayladığı iddia edildi.

Plana göre ABD'nin, Polonya'da konuşlu askerlerinin söz konusu durumda Ukrayna sınırında kontrol noktaları, çadır kampları ve diğer geçici tesisler kurmaya başlayacağı kaydedildi ancak yetkililer, Amerikan birliklerinin, Ukrayna'ya girme yetkisi olmadığına ve Amerikalıları Ukrayna'dan tahliye etmeyeceklerine veya Ukrayna içinden uçak uçurmayacaklarına vurgu yaptı.

BEYAZ SARAY'I İŞARET ETTİ

Pentagon Sözcülerinden Yarbay Anton Semeltroth, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, onay konusunda Beyaz Saray'ı işaret etti ancak daha önce Pentagon'un birçok ihtimale dikkat çektiğini vurguladı.

Semeltroth, "Geçtiğimiz günlerde de duyurduğumuz gibi Bakan (Lloyd) Austin, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 1700 asker ve destekleyici unsurları Polonya'ya sevk edilmek üzere görevlendirdi. Farklı misyonlara haiz bu kuvvet, bir piyade tugayı muharebe ekibinin bileşenlerini içerir. Bu birlik, yüksek risk döneminde saldırganlığı caydırmak ve müttefiklerimize güven vermek ve onları savunmak için çeşitli görevler için eğitilmiş ve donatılmıştır." dedi.

ABD'li yarbay, Pentagon'un, Başkan Biden'a çeşitli seçenekler sunmak için Avrupa'daki güvenlik durumunu göz önüne alarak ön adımlar attığına dikkati çekti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray’dan henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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