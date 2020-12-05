Biden Pandemi Nedeniyle Dar Kapsamlı Yemin Töreni Planlıyor

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, Corona virüsü salgını sırasında halkın güvenliği için 20 Ocak 2021 tarihindeki yemin törenini sınırlı katılımla düzenlemeyi planladığını açıkladı.

Biden, ABD Kongre binasının merdivenlerinde inşa edilecek platformda yemin etmeyi beklediğini ancak her törende toplanan kalabalıktan bu sefer kaçınılması gerektiğini söyledi. ABD başkanlarının yemin törenlerinde, Kongre binasıyla Washington Anıtı arasında yer alan ve “National Mall” olarak adlandırılan alanda ve Beyaz Saray’la Kongre arasındaki Pennsylvania Caddesi boyunca, tören ve yürüyüşü izlemek üzere büyük kalabalıklar toplanıyor.

Memleketi Wilmington kentinde açıklama yapan Biden, “Tahmin ediyorum Pennsylvania Caddesi’nde dev yemin töreni kalabalığı muhtemelen olmayacak. Ama sanıyorum tüm Amerika genelinde eyaletlerde birçok sanal etkinlik göreceksiniz, daha öncekilerden bile fazla sayıda kişi etkileşimi olacak” dedi.

Başkan Donald Trump’ın yemin törenine katılım seviyesi konusunda başkanlığının ilk günlerinde tartışmalar yaşanmıştı. O zamanki Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, ABD’nin ilk siyah başkanı Barack Obama’nın 8 yıl önceki tarihi törenine göre daha az sayıda kalabalığı gösteren fotoğraflar yayınladıkları gerekçesiyle haber medyasına tepki göstermişti.