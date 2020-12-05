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Biden Pandemi Nedeniyle Dar Kapsamlı Yemin Töreni Planlıyor

05.12.2020 20:05 | Son Güncelleme:
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Biden Pandemi Nedeniyle Dar Kapsamlı Yemin Töreni Planlıyor

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, Corona virüsü salgını sırasında halkın güvenliği için 20 Ocak 2021 tarihindeki yemin töreninin sınırlı katılımla düzenlemeyi planladığını açıkladı

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, Corona virüsü salgını sırasında halkın güvenliği için 20 Ocak 2021 tarihindeki yemin törenini sınırlı katılımla düzenlemeyi planladığını açıkladı.

Biden, ABD Kongre binasının merdivenlerinde inşa edilecek platformda yemin etmeyi beklediğini ancak her törende toplanan kalabalıktan bu sefer kaçınılması gerektiğini söyledi. ABD başkanlarının yemin törenlerinde, Kongre binasıyla Washington Anıtı arasında yer alan ve “National Mall” olarak adlandırılan alanda ve Beyaz Saray’la Kongre arasındaki Pennsylvania Caddesi boyunca, tören ve yürüyüşü izlemek üzere büyük kalabalıklar toplanıyor.

Memleketi Wilmington kentinde açıklama yapan Biden, “Tahmin ediyorum Pennsylvania Caddesi’nde dev yemin töreni kalabalığı muhtemelen olmayacak. Ama sanıyorum tüm Amerika genelinde eyaletlerde birçok sanal etkinlik göreceksiniz, daha öncekilerden bile fazla sayıda kişi etkileşimi olacak” dedi.

Başkan Donald Trump’ın yemin törenine katılım seviyesi konusunda başkanlığının ilk günlerinde tartışmalar yaşanmıştı. O zamanki Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, ABD’nin ilk siyah başkanı Barack Obama’nın 8 yıl önceki tarihi törenine göre daha az sayıda kalabalığı gösteren fotoğraflar yayınladıkları gerekçesiyle haber medyasına tepki göstermişti.

Biden, yemin töreni için, Ağustos ayında büyük oranda sanal ortamda yapılan Demokrat Parti Ulusal Kurultayı’nı hazırlayan aynı ekiple çalıştıklarını belirtti.

Biden, “İnsanlar kutlamak istiyor. Görev teslimini yaptığımızı söyleyebilmek istiyorlar. Önümüze bakıyoruz. Demokrasi işledi” diye konuştu.

Devir-teslim töreni genelde, görevi devredecek başkan ve seçilmiş başkanın Beyaz Saray’dan Kongre’ye birlikte araçlarla gitmesiyle başlıyor. Yeni başkan yemin ettikten sonra, Pennsylvania Caddesi üzerinden yeni görevini üstlenmek üzere Beyaz Saray’a giderken, eski başkan da genelde helikopterle ayrılıyor.

Şimdiye kadar yenilgiyi hala kabul etmeyen Trump, yemin törenine katılıp katılmayacağı konusunda da net bir açıklama yapmadı. Bazı kaynaklara göre, Trump yemin töreni gününde 2024 seçimleri için adaylık kampanyasını başlatmayı değerlendiriyor.

ABD’de Corona virüsü pandemisi bugüne kadar 273 binden fazla can kaybına neden oldu. Yeni vakalar ve hastaneye kaldırılanların sayısı da kış ayları gelirken hızla tırmanıyor.

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