Biden Pfizer’in Aşı Fabrikasını Ziyaret Etti

Başkan Joe Biden, ülkede yaşanan sert kış koşullarının aşılama sürecini yavaşlattığı sırada Pfizer’in Michigan’daki aşı fabrikasını ziyaret etti. Pfizer, önümüzdeki dönemde aşı tedarikini iki katına çıkarmayı amaçladığını açıkladı.

ABD’de etkili olan sert kış koşulları ve kar fırtınası sebebiyle yaklaşık 6 milyon doz aşının sevkiyatı gecikmiş, Beyaz Saray ve eyaletler üç günlük doz aşıya denk gelen miktarda aşının gecikmesinden kaynaklanan açığı kapatmak için harekete geçmişti.

Hava koşulları sebebiyle bir gün gecikmeli olarak Michigan’daki Pfizer aşı fabrikasını ziyaret eden Başkan Joe Biden, fabrikada "derin dondurucu çiftliği” adı verilen ve her biri yaklaşık 360 bin doz Pfizer-BioNtech aşısı muhafaza edebilen 350 adet derin dondurucunun bulunduğu alanı gezdi.

Çift maske taktığı gözlemlenen Joe Biden fabrika çalışanlarıyla da bir süre sohbet etti. ABD Başkanı Joe Biden’a ziyaretinde Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve Pfizer CEO’su Albert Bourla da eşlik etti.

“Krizin ne zaman sona ereceği konusunda tarih veremem”