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Biden Pfizer’in Aşı Fabrikasını Ziyaret Etti

20.02.2021 01:05 | Son Güncelleme:
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Biden Pfizer’in Aşı Fabrikasını Ziyaret Etti

Başkan Joe Biden, ülkede yaşanan sert kış koşullarının aşılama sürecini yavaşlattığı sırada Pfizer’in Michigan’daki aşı fabrikasını ziyaret etti. Pfizer, önümüzdeki dönemde aşı tedarikini iki katına çıkarmayı amaçladığını açıkladı

Başkan Joe Biden, ülkede yaşanan sert kış koşullarının aşılama sürecini yavaşlattığı sırada Pfizer’in Michigan’daki aşı fabrikasını ziyaret etti. Pfizer, önümüzdeki dönemde aşı tedarikini iki katına çıkarmayı amaçladığını açıkladı.

ABD’de etkili olan sert kış koşulları ve kar fırtınası sebebiyle yaklaşık 6 milyon doz aşının sevkiyatı gecikmiş, Beyaz Saray ve eyaletler üç günlük doz aşıya denk gelen miktarda aşının gecikmesinden kaynaklanan açığı kapatmak için harekete geçmişti.

Hava koşulları sebebiyle bir gün gecikmeli olarak Michigan’daki Pfizer aşı fabrikasını ziyaret eden Başkan Joe Biden, fabrikada "derin dondurucu çiftliği” adı verilen ve her biri yaklaşık 360 bin doz Pfizer-BioNtech aşısı muhafaza edebilen 350 adet derin dondurucunun bulunduğu alanı gezdi.

Çift maske taktığı gözlemlenen Joe Biden fabrika çalışanlarıyla da bir süre sohbet etti. ABD Başkanı Joe Biden’a ziyaretinde Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve Pfizer CEO’su Albert Bourla da eşlik etti.

“Krizin ne zaman sona ereceği konusunda tarih veremem”

Görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon kişinin aşılanması hedefini belirleyen Joe Biden, aşı fabrikasında yaptığı konuşmada koydukları bu hedefi aşacaklarından emin olduğunu belirtti.

Corona aşısının üretiminde çalışanlara teşekkür eden Joe Biden aşı üretiminin ve dağıtımının hızlandırılmasının önemini vurguladı.

ABD Başkanı “Bu krizin ne zaman sona ereceği konusunda size bir tarih veremem. Ama bunu en kısa zamanda sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığımızı söyleyebilirim” dedi.

Başkan Biden bu yıl sonuna kadar normalleşme aşamasına yaklaşılacağını düşündüğünü söyledi, “İnşallah önümüzdeki Noel geride bıraktığımız Noel’den farklı olacak. Ama bunun garantisini de veremem” dedi.

Başkan Biden’ın gündeminde yaklaşık 2 trilyon dolarlık yeni ekonomik yardım paketi de vardı. ABD Başkanı, ekonomik yardım paketinin miktarının daha düşük olmasını sağlayabilecek fikirlere açık olduğunu da söyledi.

Pfizer’den aşı tedarikini iki katına çıkarma planı

Pfizer’in CEO’su Albert Bourla, önümüzdeki birkaç hafta içinde ABD’ye haftalık olarak tedarik edilen Corona aşısı dozlarının sayısını iki katına çıkarabilmeyi beklediğini söyledi.

Başkan Biden’ın aşı fabrikasını ziyaret etmesinden sonra konuşan Bourla, Pfizer’in şu anda haftada ortalama 5 milyon doz aşı gönderdiğini ve önümüzdeki dönemde bu miktarı iki katına çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Albert Bourla, üretimi hızlandırmak üzere attıkları adımların aşı üretim süresini 110 günden 60 güne indirilmesini sağladığının da altını çizdi.

Pfizer Temmuz ayı sonuna kadar ABD’ye 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi kabul etmişti.

Şirketin CEO’su Bourla ABD Başkanı Biden’ın belirlenen bu hedefin de ötesini geçmesini istediğini ve şirketin bu kapsamda üretimi hızlandırmanın yöntemlerini araştıracağını söyledi.

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