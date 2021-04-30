Biden Philadelphia’da Teşvik Paketlerine Destek İstedi

Federal hükümet tarafından finanse edilen demiryolu hizmeti, Boston ile başkent Washington arasında uzanan Kuzeydoğu Koridoru'nu genişletmek için önümüzdeki beş yıl içinde Kongre'den 31 milyar dolar fon istiyor.

Biden, senator olduğu dönemde başkent Washington ile Wilmington’daki evi arasında her gün 90 dakikalık tren yolculuğu yaptığı için, Amtrak ile uzun yıllardır özel bir ilişkiye sahip. Başkan konuşması öncesinde de Amtrak treninde bir süre vakit geçirdi.

Biden Philadelphia ziyaretinde, ulusal demiryolu hizmetleri Amtrak’ın 50’inci yılı için düzenlenen etkinliğe de katıldı. ABD’nin taşımacılık ağını geliştirme konusunda çok geride kaldığını söyleyen Biden Çin’e yetişmek için altyapının yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Joe Biden, bugün Beyaz Saray'ı kazanmasına yardımcı olan şehirlerden Philedalphia’daydı. Biden, ABD ekonomisini canlandırmak için sunduğu toplam 4 trilyon dolarlık istihdam ve aile teşvik paketleri için destek arayışında.

Biden’ın altyapı, istihdam ve aile teşvik paketlerine destek turu kapsamında gelecek hafta başka duraklara da uğraması bekleniyor.

Demokrat Başkan dört trilyon dolarlık altyapı, iklim, çocuk bakımı ve diğer teşvikleri arasında yer alan demiryolu hizmetlerinin geliştirilmesi için Kongre’de 80 milyar dolar bütçe ayırmasını istiyor. Biden bu harcamaları, zenginlere ve şirketlere daha yüksek vergilerle karşılamayı planlıyor.

Biden Perşembe günü Georgia’da düzenlenen kampanya etkinliğine benzer bir mitingde yaptığı konuşmada, "21’inci yüzyılda altyapı sadece çelik ve betondan değil insanlardan oluşuyor. Çok zenginlerin ve şirketlerin adil paylarını ödemeye başlamalarının zamanı geldi" dedi.

Georgia ve Pennsylvania eyaletleri, Biden'ın politika önerileri için popüler bir ivme oluşturmayı amaçlayan "ABD’yi Yeniden Rayına Oturtma’’ turunun birinci ve ikinci durakları oldu.

Cumhuriyetçiler ve hatta bazı Demokrat milletvekilleri, paketlerin yüksek maliyetine karşı çıkıyor. Biden'ın Kasım seçimlerinde yendiği ancak Cumhuriyetçiler arasında etkili olmaya devam eden eski Başkan Donald Trump, Perşembe günü Fox televizyonuna verdiği telefon görüşmesinde, vergilerin yükselmesinin bazı şirketleri yurtdışına taşınmaya sevk edeceğini savundu.

Seçimlerin çekişmeli eyaletlerindenGeorgia ve Pennsylvania’daki Atlanta ve Philadelphia’dan aldığı güçlü destek,Biden'ın başkanlığa seçilmesinde yardımcı olmuştu.

