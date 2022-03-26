Biden Polonya'da Ukraynalı Yetkililerle Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında NATO ittifakının doğu kanadına desteğini göstermek için gittiği Polonya’da Ukraynalı üst düzey yetkililerle görüştü.

Başkent Varşova’daki görüşmeye Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un yanısıra ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin da katıldı.

Ek güvenlik taahhütleri

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ABD'nin "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığını" belirttiğini söyledi.

Kuleba da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ABD'den savunma işbirliğini geliştirme konusunda ek güvenlik taahhütleri aldığını söyledi.

Günün ilerleyen saatlerinde Biden, bir konuşma yapacak. Beyaz Saray yetkilileri, Biden’ın konuşmasının çok önemli olacağını söylüyor.

Beyaz Saray, Biden'ın "Ukrayna halkını desteklemek, Rusya'yı acımasız savaşından sorumlu tutmak ve demokratik ilkelere dayanan bir geleceği savunmak için özgür dünyanın ortak çabalarına ilişkin açıklamalarda bulunacağını" söyledi.

G7, Avrupa ve NATO'daki müttefikleriyle üç gündür acil durum toplantıları düzenleyen Biden, dün Polonya'daki ABD birliklerini ziyaret etti. Biden bugün de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile biraraya geldi.

Biden, ayrıca Varşova'nın milli stadyumundaki bir mülteci kabul merkezini ziyaret etti. Rusya’nın işgali boyunca Ukrayna'yı yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi terk etti. 2 milyondan fazla Ukraynalı savaştan kaçarak komşu Polonya'ya sığındı.

Polonya, 1989 yılında komünist yönetimin çöküşüne kadar, kırk yıl boyunca Demir Perde'nin doğusunda Sovyet etkisi altındaydı. O dönemde Polonya, Moskova liderliğindeki Varşova Paktı güvenlik ittifakının bir üyesiydi.

Bugünse Polonya, Avrupa Birliği ve NATO'nun, geçmişte komünist rejimle yönetilen en büyük üyesi.

Ülkede son yıllarda sağ popülizmin yükselişi, Polonya’yı Avrupa Birliği ve Washington ile çatışmaya soktu. Ancak Rusya'nın Polonya sınırında bir tehdit olarak belirmesi Varşova’yı Batılı komşularına daha da yaklaştırdı.

Donald Trump ile olan ilişkilerinde büyük bir başarı sağladıktan sonra Biden'ın başkan seçilmesi, milliyetçi muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi hükümetini ABD ile ilişkilerde sıkıntılı bir duruma soktu.

Ancak Ukrayna'yı işgali öncesi Rusya ile gerginlik arttıkça, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Washington ile ilişkileri yumuşatmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Duda Aralık ayında, muhalefetin Polonya’da 24 saat yayın yapan ABD’li bir haber yayıncısını susturmayı amaçladığını söylediği bir yasayı veto etti.

Biden ve Duda’nın görüşmelerinde, Ukrayna'yı uçaklarla nasıl silahlandırılacağı ve diğer güvenlik garantileri gibi konuları ele alması bekleniyordu.

Rusya ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmaya çalışan Washington, bu ayın başlarında Polonya'nın Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'nın hava kuvvetlerini yenilemek için Almanya'daki bir ABD üssüne transfer etme yönündeki sürpriz teklifini reddetti.

Polonya şu anda kendi güvenliği için ABD yapımı Patriot füzeleri, F35 savaş uçakları ve tankların satın alımını hızlandırmak istiyor.

