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Biden, Prens Selman’ın ipini çekti

18.02.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Biden, Prens Selman’ın ipini çekti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olduğu suçlamalarından bir türlü kurtulamayan Prens Selman köşeye sıkıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Prens'i devreden çıkararak Kral Selman'la muhatap olacağı belirtiliyor. Bu durumun Prens Selman'ın taht sırasındaki yerini de tehdit edebileceği öne sürülüyor.

ABD’de 3 Kasım’daki seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ı geride bırakarak zafer kazanan Joe Biden, 20 Ocak’ta görevi devraldıktan sonra radikal adımlar atmaya devam ediyor. Trump dönemindeki izleri birer birer silen Başkan Biden, Trump’ın çıktığı küresel anlaşmalara geri dönüyor, kurduğu ilişkileri ise tersine çeviriyor. Biden, Trump’ın aksine Orta Doğu politikasında da farklı bir yol izliyor.

ABD Başkanları’nın ilk önceliklerinden biri olan İsrail’le iletişimi geri plana atan Biden, bu kez rotasını Suudi Arabistan’a çevirdi. İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’ın haberine göre ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ı gözden çıkardı.

Gazetenin haberine göre Biden, Suudi Arabistan’da Prens Selman’ı değil babası Kral Selman’ı muhatap alacak. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Biden’ın Suudi Arabistan’la ilişkileri yeniden şekillendirme niyeti olduğunu söylemişti. Psaki, “Başkan Biden, Suudi Arabistan’ın yeni hükümetle çalışma yaklaşımını görmek ve ilişkilerin nasıl şekilleneceğini değerlendirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

KAŞIKÇI RAPORU ETKİSİ

Biden’ın bu kararında, istihbarat servislerinin gelecek haftalarda açıklaması beklenen Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin raporunun da etkisi olduğu öne sürülüyor. Prens Selman, uluslararası kamuoyunda İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’nda öldürülen Kaşıkçı olayında bir numaralı şüpheli olarak gösteriliyor.

35 yaşındaki Prens Selman, babası tahtta olmasına rağmen ülkesinde fiili olarak yönetimi sürdüren kişi olarak görülüyor. Uluslararası diplomaside de dünya liderleriyle bir araya gelen Prens Selman, ABD’nin bu adımı karşısında tahttaki hakkını da kaybedebilir. Guardian, Biden’ın bu hamlesinin sembolik olarak kalmayabileceğini, Prens Selman’ın taht sırasındaki yerinin değiştirilmesi için baskı kurabileceğini aktardı.

PRENS’E YATIRIM YOK

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Orta Doğu Programı Direktörü Michele Dunne, Biden yönetiminin bu hamlesinin birden fazla sinyal içerdiğini söyledi.

Prens Selman, önceki ABD Başkanı Trump’la yakın ilişki içerisindeydi.

Dunne, “ABD, Yemen savaşındaki suç ortaklığına son vermek istiyor. İran’la bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Yeni bir sinyal olarak da yeni yönetimin Prens Selman’a yatırım yapmayacağını göstermek istiyorlar. Yönetimin endişeleri, istihbarat servislerinin Kaşıkçı raporundan daha derin olabilir. Tüm dünya Prens Selman’ın ne kadar pervasız ve acımasız olduğunu gördü” dedi.

‘KRAL FAAL ANCAK YAŞLI’

Suudi Kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen iş adamı Ali Shihabi, Politico’ya yaptığı durum değerlendirmesinde Kral Selman’ı ‘faal ancak oldukça yaşlı’ olarak nitelendirdi. Shihabi, “O bir yönetim kurulu başkanı gibi.Günlük işlerin ve sorunların içine dahil değil. İşlerin geldiği son noktada direkt olarak Prens Muhammed bin Selman’la konuşmak isteyecekler” ifadelerini kullandı.


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