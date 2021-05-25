Biden-Putin Görüşmesi 16 Haziran'da Cenevre'de

Putin ise ABD’nin Navalny ile Rusya ve Belarus’taki demokrasi yanlısı göstericileri desteklemesini Rusya’nın içişlerine karışmak olarak değerlendiriyor.

Biden, Rus lider Putin’e yönelik daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD seçimlerini etkileme çabalarından vazgeçme, Amerika’ya Rusya’dan gelen siber saldırıların önünü kesme, Ukrayna’ya tehditlerini sonlandırma ve tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalny’yi serbest bırakma çağrılarında bulunmuştu.

Kremlin’den yapılan açıklamada da, iki liderin görüşmede ikili ilişkileri, stratejik nükleer istikrarla alakalı sorunları. Corona virüsüyle mücadelede işbirliği ve bölgesel ihtilaflar dahil diğer konuları masaya yatıracağı belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki açıklamada, “ABD-Rusya ilişkilerinin istikrarını ve öngörülebilirliğini yeniden sağlamak adına, iki lider bir dizi önemli konu üzerinde görüşecek” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceğini açıkladı.

Moskova ayrıca, ABD’nin bazı Rus kurumları ve bireylerine karşı yaptırımlar getirmesi ve Biden’ın ilave yaptırımların da gelebileceği tehditlerinden de memnun değil

Bu ay başında Reuters haber ajansının bir haberinde, iki ülkenin de duruşlarını korumaya öncelik verdiklerinden, görüşmelerin neticesinde önemli bir karar alınmasının beklenmediği yorumları yapılmıştı.

Beyaz Saray yetkilileri de daha önceki açıklamalarında, Biden’ın Putin ile ilişkileri yeniden konumlandırma çabasına mesafeli durduğu, eski Başkan Donald Trump döneminde değişen dengeleri yeniden oluşturma niyetinde olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan Rus yetkililer de, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan yüz yüze görüşmeyi, Biden’dan Rusya’yla ikili ilişkiler konusundaki hedefini doğrudan duyabilecekleri bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

İlişkiler Joe Biden'ın başkanlığının ikinci ayında Rus lider Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelediği Mart’ta bu yana daha da gergin. Moskova bunun üzerine ABD büyükelçisini istişareler için geri çağırmıştı.

Görüşmede, Belarus yönetiminin muhalif gazeteci Roman Protaseviç'i, bir yolcu uçağınına zorla iniş yaptırarak gözaltına almasının Batı’da yarattığı tepkinin de gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

