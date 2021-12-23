HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Biden-Putin Görüşmesi İçin Anlaşma Henüz Yok"

“Biden-Putin Görüşmesi İçin Anlaşma Henüz Yok"

23.12.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeni bir görüşmenin yeri ve zamanı konusunda henüz anlaşmaya varmadığını söyled

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeni bir görüşmenin yeri ve zamanı konusunda henüz anlaşmaya varmadığını söyledi.

Psaki, günlük basın toplantısında Putin'in ABD ve müttefiklerinin, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimde saldırgan taraf olduğu eleştirilerini de yalanladı.

Psaki, "Gerçekler açıkça gösteriyor ki, Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlık, Ruslar’ın askeri yığınağı ve Rusya liderinin savaşçı söylemi" dedi.

Biden yönetiminden bir yetkili ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un Moskova'nın dile getirdiği endişeleri not ettiğini ve Ocak ayı başlarında Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını, ancak henüz belirli bir tarih ve yerin belirlenmediğini söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yönetim yetkilisi ABD'nin kamuoyu önünde müzakere etmeyeceğini ve Rusya'nın tekliflerine Ocak ayında tam yanıt vereceklerini defalarca tekrarladı.

Yetkili, “Bu görüşmelerde somut yanıtımızı vereceğimizi umuyorum. Açıkçası, asla kabul etmeyeceğimiz bazı teklifler var. Bence Ruslar muhtemelen bunu belli bir seviyede biliyorlar. Neyin mümkün olduğunu keşfedebileceğimiz başka alanlar olduğunu düşünüyorum” dedi.

Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna ve Batı'yla anlaşmazlık yaşamak istemediğini, Moskova'nın güvenlik garantileri talebine ABD ve müttefiklerinden "acilen" yanıt beklediklerini söylemişti.

Rusya, Doğu Avrupa'da NATO'nun askeri faaliyetlerde bulunmayacağı sözü dahil, Batı’dan bazı taahhütlere ihtiyacı olduğunu kaydediyor. Bunun gerekçesi, Ukrayna'nın Batı ittifakıyla giderek daha sıkı bağlar kurması nedeniyle Moskova'nın kendini tehdit altında hissetmesi ve NATO füzelerinin Ukrayna topraklarında konuşlandırılma olasılığı.

Rusya, ABD ve Ukrayna'nın önümüzdeki ay binlerce askerle Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı şeklindeki suçlamalarını reddediyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığılmasına ilişkin endişeleri ele almak üzere NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğü açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, "Taraflar NATO'nun Rusya'ya çift yönlü yaklaşımını tartıştılar ve ittifakın müttefikleri savunmak ve korumak için birlik halinde dururken Rusya ile anlamlı bir diyaloga hazır olduğunu belirttiler" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!""Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!"
PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
Tutuklandı! Yaptırdığı aşı sayısı dudak uçuklattıTutuklandı! Yaptırdığı aşı sayısı dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük indirim geliyor! Rakam belli oldu

Büyük indirim geliyor! Rakam belli oldu

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Antalya'da kahreden olay! Kamyonetin altında can verdi, yakınları kriz geçirdi

Antalya'da kahreden olay! Kamyonetin altında can verdi, yakınları kriz geçirdi

Bu da oldu! Kale için harekete geçtiler

Bu da oldu! Kale için harekete geçtiler

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.