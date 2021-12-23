“Biden-Putin Görüşmesi İçin Anlaşma Henüz Yok"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeni bir görüşmenin yeri ve zamanı konusunda henüz anlaşmaya varmadığını söyledi.

Psaki, günlük basın toplantısında Putin'in ABD ve müttefiklerinin, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimde saldırgan taraf olduğu eleştirilerini de yalanladı.

Psaki, "Gerçekler açıkça gösteriyor ki, Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlık, Ruslar’ın askeri yığınağı ve Rusya liderinin savaşçı söylemi" dedi.

Biden yönetiminden bir yetkili ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un Moskova'nın dile getirdiği endişeleri not ettiğini ve Ocak ayı başlarında Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını, ancak henüz belirli bir tarih ve yerin belirlenmediğini söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yönetim yetkilisi ABD'nin kamuoyu önünde müzakere etmeyeceğini ve Rusya'nın tekliflerine Ocak ayında tam yanıt vereceklerini defalarca tekrarladı.

Yetkili, “Bu görüşmelerde somut yanıtımızı vereceğimizi umuyorum. Açıkçası, asla kabul etmeyeceğimiz bazı teklifler var. Bence Ruslar muhtemelen bunu belli bir seviyede biliyorlar. Neyin mümkün olduğunu keşfedebileceğimiz başka alanlar olduğunu düşünüyorum” dedi.

Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna ve Batı'yla anlaşmazlık yaşamak istemediğini, Moskova'nın güvenlik garantileri talebine ABD ve müttefiklerinden "acilen" yanıt beklediklerini söylemişti.

Rusya, Doğu Avrupa'da NATO'nun askeri faaliyetlerde bulunmayacağı sözü dahil, Batı’dan bazı taahhütlere ihtiyacı olduğunu kaydediyor. Bunun gerekçesi, Ukrayna'nın Batı ittifakıyla giderek daha sıkı bağlar kurması nedeniyle Moskova'nın kendini tehdit altında hissetmesi ve NATO füzelerinin Ukrayna topraklarında konuşlandırılma olasılığı.

Rusya, ABD ve Ukrayna'nın önümüzdeki ay binlerce askerle Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı şeklindeki suçlamalarını reddediyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığılmasına ilişkin endişeleri ele almak üzere NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğü açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, "Taraflar NATO'nun Rusya'ya çift yönlü yaklaşımını tartıştılar ve ittifakın müttefikleri savunmak ve korumak için birlik halinde dururken Rusya ile anlamlı bir diyaloga hazır olduğunu belirttiler" dedi.

