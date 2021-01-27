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Biden, Putin ile ilk telefon görüşmesinde Rusya'nın seçimlere müdahalesini gündeme getirdi

27.01.2021 03:27 | Son Güncelleme:
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Biden, Putin ile ilk telefon görüşmesinde Rusya'nın seçimlere müdahalesini gündeme getirdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk telefon görüşmelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Moskova'nın seçimlere müdahil olmasıyla ilgili uyardığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk telefon görüşmelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Moskova'nın seçimlere müdahil olmasıyla ilgili uyardığı belirtildi.

Açıklamaya göre iki liderin görüşmesinde, Rusya'daki muhalif gösteriler ile ABD-Rusya arasındaki nükleer silah anlaşmasının uzatılması da ele alındı.

Rusya'dan yapılan açıklamada da Putin'in yeni ABD Başkanı'nı tebrik ettiği bildirildi.

Her iki taraf da iletişimde kalma ve ileriye dönük hareket etme konusunda mutabık kaldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Putin'e karşı yeterince güçlü duramamakla eleştiriliyordu. Amerikan istihbaratı yetkilileri de Moskova'nın ABD'ye yönelik bazı siber saldırılarda parmağı olduğunu söylüyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da Rusya'ya karşı zayıf kalmakla eleştirilmişti. Bu eleştirilerin gerekçeleri olarak da Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine, Ukrayna'nın doğusunu işgaline ve Suriye'ye müdahalesine ABD'nin yeterince sert yanıt vermemesi gösteriliyordu.

Beyaz Saray ve Kremlin telefon görüşmesiyle ilgili ne dedi?

ABD'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "ABD Başkanı Biden, Rusya'nın bize veya müttefiklerimize zarar verecek her türlü eylemine karşı ABD'nin ulusal çıkarlarını savunmak için katı bir duruş sergileyeceğini açıkça ifade etti."

Beyaz Saray ayrıca, iki liderin SolarWinds siber saldırılarını, Afganistan'da Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Moskova'nın militanlara para teklifinde bulunduğu iddialarını ve Aleksey Navalni'nin zehirlenmesini de konuştuklarını duyurdu.

Kremlin açıklamasında ise, Beyaz Saray'ın iki ülke arasında gerilime neden olan bu konuların gündeme gelmesiyle ilgili herhangi bir ifade yer almadı.

Rus yetkililer, Putin'in 'Rusya ile ABD ilişkilerinde normalleşmenin her iki ülkenin çıkarına olduğunu' söylediğini aktardı.

Kremlin, "Genel olarak Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşme profesyonel ve samimiydi" dedi.

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