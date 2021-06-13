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Biden: “Putin İlişkilerin Düşük Düzeyde Olduğu Konusunda Haklı”

13.06.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in iki ülke ilişkilerinin son yıllardaki en düşük seviyede olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Biden, Putin’in bu konuda haklı olduğunu kaydetti

Biden: “Putin İlişkilerin Düşük Düzeyde Olduğu Konusunda Haklı”

Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in iki ülke ilişkilerinin son yıllardaki en düşük seviyede olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Biden, Putin’in bu konuda haklı olduğunu kaydetti.

Amerika Başkanı, bunun Putin’in uluslararası normlara yönelik tavrına bağlı olduğunu vurguladı. Biden, Putin’in uluslararası normlara çoğunlukla bağlı olmadığını da kaydetti.

Putin’e Rus liderin Amerikan seçimlerine müdahil olup olmadığına bakacağını seçilmeden önce söylediğini kaydeden Biden, “Kontrol ettim, bütün isthbarata ulaşabiliyorum, bu tür aktivitelere katıldı, karşılık verdim ve gene karşılık vereceğimi gösterdim” dedi.

“Onun ve benim için bununla mücadele etmenin en iyi yolu buluşmak ve müzakere yapmak” diyen Biden, “Onunla endişelerimizi dile getirme konusunda çok açık olacağım” ifadelerini kullandı.

Biden, Putin’in siber saldırı düzenleyenlerin koşullu olarak iade edilebileceği yönündeki açıklamasını ise olumlu bir işaret olarak niteledi.

Batı demokrasilerinin otokrat yönetimlerle mücadele etmek için yarış içinde olduğunu kaydeden Biden, “Sadece Çin’le yarış içinde değiliz, dünya genelinde otokrat yönetimlerle de yarış içindeyiz” dedi.

Çin’le de çok açık olacağını kaydeden Biden, Çin Devlet Başkanı Jinping’e çatışma değil işbirliği arayışı içinde olduklarını söylediğini, anlaşamadıkları konularda açıkça konuşacağını ve uyumlu olmayan hareketlere karşılık vereceklerini vurguladı.

Biden bu açıklamalarını İngiltere’de düzenlenen G-7 zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Bu arada Biden G-7 zirvesinin ardından Windsor Şatosu’nda Kraliçe II. Elizabeth’le görüştü.

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi öncesinde, Amerikan NBC televizyonuna verdiği röportajda ABD’yle ilişkilerin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin Çarşamba günü Cenevre’de biraraya gelecek.

Beyaz Saray’dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Biden’ın masaya siber saldırılar, Moskova’nın Ukrayna konusundaki agresif siyaseti ve ikili ilişkilere zarar veren diğer konuları getireceği vurgulanmıştı.

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