Biden: “Putin İlişkilerin Düşük Düzeyde Olduğu Konusunda Haklı”

Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in iki ülke ilişkilerinin son yıllardaki en düşük seviyede olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Biden, Putin’in bu konuda haklı olduğunu kaydetti.

Amerika Başkanı, bunun Putin’in uluslararası normlara yönelik tavrına bağlı olduğunu vurguladı. Biden, Putin’in uluslararası normlara çoğunlukla bağlı olmadığını da kaydetti.

Putin’e Rus liderin Amerikan seçimlerine müdahil olup olmadığına bakacağını seçilmeden önce söylediğini kaydeden Biden, “Kontrol ettim, bütün isthbarata ulaşabiliyorum, bu tür aktivitelere katıldı, karşılık verdim ve gene karşılık vereceğimi gösterdim” dedi.

“Onun ve benim için bununla mücadele etmenin en iyi yolu buluşmak ve müzakere yapmak” diyen Biden, “Onunla endişelerimizi dile getirme konusunda çok açık olacağım” ifadelerini kullandı.

Biden, Putin’in siber saldırı düzenleyenlerin koşullu olarak iade edilebileceği yönündeki açıklamasını ise olumlu bir işaret olarak niteledi.

Batı demokrasilerinin otokrat yönetimlerle mücadele etmek için yarış içinde olduğunu kaydeden Biden, “Sadece Çin’le yarış içinde değiliz, dünya genelinde otokrat yönetimlerle de yarış içindeyiz” dedi.