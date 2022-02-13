Biden, Putin'in ardından Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna krizini görüşecek

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimi devam ederken, ABD-Ukrayna arasındaki görüşmeler sürüyor.

BIDEN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Sözcüsü Sergii Nykyforov sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy’nin bugün telefonda görüşeceklerini bildirerek, Biden ve Zelenskiy’nin görüşmede "güvenlik durumunu ve devam eden diplomatik gerilimi azaltma çabalarını tartışacaklarını" aktardı.

BIDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Dün akşam Biden ve Putin de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklamalar yapılmıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artıran Rusya'nın bu ülkenin topraklarını daha fazla işgal etmesi halinde "ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vereceği" sözlerine yer verilmişti. Biden'ın, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda da uyarıda bulunduğu belirtilmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddialarının "koordineli" şekilde yapıldığı belirtilirken, "Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını bir kez daha vurguladı." ifadeleri kullanılmıştı. (İHA/AA)



