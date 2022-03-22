Biden: “Putin Köşeye Sıkıştı”

Amerikan şirketlerinin genel müdürleriyle biraraya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in “köşeye sıkıştığını” söyleyerek, Rus liderin Ukrayna’da biyolojik ya da kimyasal silah kullanabileceği uyarısını tekrarladı.

Şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında konuşan Başkan Biden Rusya Cumhurbaşkanı Putin için, “Köşeye sıkıştıkça daha ağır taktikler kullanabilir” dedi.

Putin’in Kiev’in elinde biyolojik silah olduğu iddialarının gerçek olmadığını vurgulayan Biden, Rus liderin bu iddiaları gündeme getirmesinin Ukrayna’da biyolojik ya da kimyasal silah kullanmayı değerlendirdiğinin açık bir işaret olduğunu belirtti.

“Rusya hipersonik füze kullandı”

ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın hipersonik füze kullandığını doğruladı.

Biden, “Bildiğiniz gibi netice veren bir silah. Başka füzelerde de kullanılan savaş başlığıyla ateşlendiğinde çok farkı yok ancak bu silahları durdurmak neredeyse imkansız. Bunu kullanmasının bir sebebi var” ifadelerini kullandı.

Rusya hafta sonunda Ukrayna’da bir hedefe hipersonik füze ateşlediğini iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili bugün yaptığı açıklamada iddiayı bağımsız olarak doğrulayamadıklarını söylemişti.

Pentagon yetkilisi bu tür bir silahın kullanılmasının askeri açıdan çok mantıklı olmadığını ancak bir mesaj göndermenin amaçlanmış olabileceğini ya da müzakere masasında avantaj elde etmek amacıyla böyle bir şey yapılmış olabileceğini belirtmişti.

Siber saldırı uyarısı

Başkan Biden Rusya’nın ABD’ye karşı siber saldırı hazırlığı içinde bulunduğu uyarısında da bulundu.

Biden, şirketlere savunmalarını güçlendirmeleri, önlem almaları ve siber güvenliğe yatırım yapmaları çağrısı yaptı.

