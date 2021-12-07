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Biden-Putin Zirvesi Bugün

07.12.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin, bugün Türkiye saatiyle 18’de telekonferans yöntemiyle bir zirve gerçekleştirecekler. Zirvenin Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınağını arttırdığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin, bugün Türkiye saatiyle 18’de telekonferans yöntemiyle bir zirve gerçekleştirecekler. Zirvenin Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınağını arttırdığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmede Putin’i Ukrayna’ya karşı olası bir harekat konusunda ciddi biçimde uyarması bekleniyor. Bir operasyon durumunda ABD’nin özellikle Rusya’nın finans sistemine yönelik sert yaptırımlar uygulayabileceği ifade ediliyor. Rusya’nın en büyük bankalarının finans sistemi içerisinde işlemler yapması ve Rus para birimi Ruble’nin ABD doları ve diğer para birimlerine çevrilmesine yönelik işlemlerin hedef alınabileceği belirtiliyor. Rusya’nın uluslararası para transfer SWIFT sisteminden çıkarılmasının gündeme gelebileceği aktarılıyor.

ABD Başkanı Biden’ın Rusya’ya karşı olası yaptırımlar konusunda Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi Avrupalı ülkelerin de desteğini aldığı biliniyor.

ABD istihbarat birimleri Ocak ayına kadar Putin’in Ukrayna sınırına 175 bin asker göndermeyi planladığını gösteren belgeler yayımladı. Yetkililer ayrıca, Moskova’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak dışında sanal alemde de Ukrayna yönetimini hedef aldığı ve yanıltıcı bilgilerle karalama kampanyaları yürüttüğünü söylüyorlar.

Görüşmede Putin’in de Biden’a Ukrayna’nın NATO’ya katılmasına asla müsade edilmemesi talebini dile getirmesi bekleniyor. Ancak Biden’ın bu talebi reddetmesi beklentisi oldukça yüksek.

ABD her ne kadar Ukrayna’ya askeri açıdan destek sağlasa da Rusya’nın olası bir işgali durumunda ABD’nin Ukrayna’ya asker göndermeyeceğine işaret ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden son olarak Eylül ayında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’i Beyaz Saray’da ağırlamış ve ABD’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek ifade etmişti.

Pazartesi günü de Rusya sınırındaki askeri birlikleri ziyaret eden Zelenskiy, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı direnme gücünün olduğunu dile getirdi.

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