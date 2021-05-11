‘‘Biden-Putin Zirvesi Konusunda Hala Yanıt Bekliyoruz’’

Moskova, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında yapılması umulan zirvede silah kontrolü ve güvenlik konularının konuşulmasını önerdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın iki lider arasında yapılması önerilen zirveyle ilgili sorularının Washington tarafından hala yanıtlanmadığı kaydedildi. Lavrov, hem saldırı hem de savunma amaçlı stratejik nükleer istikrarın gündemin üst sıralarında yer almasını önerdi.

ABD’nin silahsızlanma büyükelçisi Robert Wood ise zirve için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Birleşmiş Milletler’in silahsızlanma konusunda yaptığı sanal konferansta konuşan Wood, ‘‘Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Putin stratejik istikrarı sağlama amacıyla bir dizi silah kontrolu ve güvenlik sorunu hakkında görüşmek için uzlaştılar. Şu anda bu görüşmeye hazırlanıyorlar’’ dedi.

Moskova ve Washington arasındaki ilişkiler Biden’ın Mart ayında Putin için ‘‘katil’’ demesinin ve Moskova’nın Washington’daki büyükelçisini görüşmek için ülkeye geri çağırmasının ardından Soğuk Savaş seviyesine inmişti.