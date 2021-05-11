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‘‘Biden-Putin Zirvesi Konusunda Hala Yanıt Bekliyoruz’’

11.05.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın iki lider arasında yapılması önerilen zirveyle ilgili sorularının Washington tarafından hala yanıtlanmadığını söyledi

‘‘Biden-Putin Zirvesi Konusunda Hala Yanıt Bekliyoruz’’

Moskova, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında yapılması umulan zirvede silah kontrolü ve güvenlik konularının konuşulmasını önerdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın iki lider arasında yapılması önerilen zirveyle ilgili sorularının Washington tarafından hala yanıtlanmadığı kaydedildi. Lavrov, hem saldırı hem de savunma amaçlı stratejik nükleer istikrarın gündemin üst sıralarında yer almasını önerdi.

ABD’nin silahsızlanma büyükelçisi Robert Wood ise zirve için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Birleşmiş Milletler’in silahsızlanma konusunda yaptığı sanal konferansta konuşan Wood, ‘‘Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Putin stratejik istikrarı sağlama amacıyla bir dizi silah kontrolu ve güvenlik sorunu hakkında görüşmek için uzlaştılar. Şu anda bu görüşmeye hazırlanıyorlar’’ dedi.

Moskova ve Washington arasındaki ilişkiler Biden’ın Mart ayında Putin için ‘‘katil’’ demesinin ve Moskova’nın Washington’daki büyükelçisini görüşmek için ülkeye geri çağırmasının ardından Soğuk Savaş seviyesine inmişti.

Ancak geçen ay Rusya’ya açıklanan yaptırımların ardından Biden iki ülkenin hala birlikte çalışmak için fırsatı olduğunu kaydetmişti.

Son olarak Rusya’nın Ukrayna sınırında asker konuşlandırması Batı ülkeleriyle ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu. Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ABD’nin Ukrayna’ya desteğini açıkça iletmişti.

Biden, Haziran ayında Avrupa’ya yapacağı ziyaret sırasında Putin’le görüşmeyi istediğini bildirmişti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Washington ve Moskova arasındaki farklılıkların zirveden önce çözülmesi gerektiği kaydedilmişti.

Kremlin de zirve olasılığının değerlendirildiğini belirtmişti.

Rusya, ABD ile nükleer silahların kontrolu için yapılan Yeni START anlaşmasının 5 yıl daha uzatılmasını Ocak ayında süresinin dolmasına günler kala onaylamıştı. Anlaşma Rusya ve ABD’nin konuşlandırabileceği stratejik savaş başlıklarının füze ve bombardıman uçaklarının sayısını sınırlandırıyor.

Daha önce eski Başkan Donald Trump anlaşmanın uzatılmasının bazı koşullara bağlanmasını istemiş, Moskova ise bunu reddetmişti.

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