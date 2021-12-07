Biden-Putin Zirvesi Sona Erdi

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvede biraraya geldi. Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre ana konu başlığının Ukrayna olduğu görüşme iki saat beş dakika sürdü.

Beyaz Saray'a göre iki liderin görüşmesi ABD saatiyle saat 10.07'de başladı. Zirve Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınağını arttırdığı bir döneme rastladı.

Rusya devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, iki liderin birbirini görüşmenin başında dostane bir şekilde selamladığını bildirdi. Habere göre ABD Başkanı Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'e bir sonraki görüşmede yüz yüze görüşebilmeyi umduğunu söyledi.

Biden Avrupa liderleriyle görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden'ın öğleden sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmesi planlanıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Biden-Putin görüşmesine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

ABD ve Rusya arasındaki gerilimli konular neler?

ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmede Putin’i Ukrayna’ya karşı olası bir harekat konusunda ciddi biçimde uyarmasının beklendiği belirtilmişti.

Bir operasyon durumunda ABD’nin özellikle Rusya’nın finans sistemine karşı sert yaptırımlar uygulayabileceği ifade ediliyor.

Rusya’nın en büyük bankalarının finans sistemi içerisinde işlemler yapması ve Rus para birimi Ruble’nin ABD Doları ve diğer para birimlerine çevrilmesine yönelik işlemlerin hedef alınabileceği belirtiliyor. Rusya’nın uluslararası para transfer SWIFT sisteminden çıkarılmasının gündeme gelebileceği aktarılıyor.

ABD Başkanı Biden’ın Rusya’ya karşı olası yaptırımlar konusunda Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi Avrupalı ülkelerin de desteğini aldığı biliniyor.

ABD istihbarat birimleri Ocak ayına kadar Putin’in Ukrayna sınırına 175 bin asker göndermeyi planladığını gösteren belgeler yayınladı.

Yetkililer ayrıca, Moskova’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak dışında sanal alemde de Ukrayna yönetimini hedef aldığını ve yanıltıcı bilgilerle karalama kampanyaları yürüttüğünü söylüyor.

ABD her ne kadar Ukrayna’ya askeri açıdan destek sağlasa da Rusya’nın olası bir işgali durumunda ABD’nin Ukrayna’ya asker göndermeyeceğine işaret ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden son olarak Eylül ayında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırlamış ve ABD’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği ifade etmişti.

Pazartesi günü de Rusya sınırındaki askeri birlikleri ziyaret eden Zelenski, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı direnme gücünün olduğunu dile getirdi.

