Biden Putin Zirvesinden Beklentiler Yüksek Değil

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan zirve öncesinde iki ülke de beklentilerini düşürüyor. Zirvenin yeri, zamanı ya da gündemi hala taraflar arasında görüşülmeye devam ediyor. Amaç Haziran ayında Biden’ın İngiltere ve Brüksel’i kapsayacak ilk yurtdışı ziyaretinin ardından üçüncü bir ülkede zirveyi hayata geçirmek. Beyaz Saray zirveyi ilişkilerin yeniden konumlanması olarak değerlendirmekten kaçınıyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ‘‘Bu ilişkilerin sıfırlanması için değil, odağımızın daha az merkezinde olması, ilişkileri daha öngörülebilir kılmak, uzlaştığımız noktalarda birlikte çalışmak, uzlaşamadığımız noktalarda da duruşumuzu belli etmek için yapılan bir çaba’’ dedi. Beyaz Saray yetkilisi ‘‘İlişkilerin baştan belirlenmesi, bunun başkanlığın tek, en önemli stratejik ilişkisi olacağına işaret eder. Ancak vermeye çalıştığımız mesajın bu olduğunu düşünmüyorum’’ diye konuştu. Kremlin ise zirvenin Biden tarafından doğrudan gündeme getirilmesinin önemli olduğu görüşünde. Reuters’a konuşan bir Rus yetkiliye göre bu durum ABD yönetimi tarafından verilen “karışık sinyallerin” ardından önem taşıyordu.

Rusya ekonomisi ABD’nin gayri safi milli hasılasının onda biri kadar olsa da ve Moksova uluslararası nüfuz, ticaret ve ittifaklar konusunda Washington’un gerisinde kalsa da eski Soğuk Savaş dönemi düşmanı, Amerika karşısında büyük bir tehdit olmayı sürdürüyor. Biden, Putin’in ABD seçimlerini etkilemeyi, ABD’nin internet ağına yönelik siber saldırıları durdurmasını, Ukrayna’nın egemenliğini tehdit etmeyi bırakmasını ve muhalif Rus siyasetçi Alexey Navalny’yi serbest bırakmasını istiyor. Putin ise ABD’nin Navalny ile Rusya ve Belarus’taki demokrasi yanlısı göstericileri desteklemesini Rusya’nın içişlerine karışmak olarak değerlendiriyor. ABD’nin Avrupa’yı Rusya’dan enerji transfer edilmesi için planlanan Kuzey Akım 2 projesinden vazgeçirmeyi başarması durumunda bu da Rusya tarafından enerji sektörüne yönelik bir saldırı olarak değerlendirilebilir. ABD’nin yeni dalga yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Moskova, Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasına neden olan krizi de Ukrayna’nın başlattığı görüşünde.

‘‘Hedef ilişiklerde istikrar’’ Eski başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görev yapmış bir isim olan Rusya uzmanı Fiona Hill’e göre zirveyle yalnızca ilişkilerde istikrarı sağlamak hedefleniyor. Zirveyle birlikte ilişkilerde büyük bir ilerleme beklenmediğini belirten uzman, bunun yalnızca tansiyonu düşürmek için başlatılan bir girişim olduğu görüşünde. 1999 yılından beri Rusya’da başbakan ya da cumhurbaşkanı olarak iktidarda olan Putin, Bill Clinton’dan itibaren beşinci Amerikan Başkanı’yla muhatap oluyor. Putin, son olarak Biden’ın kendisi için yaptığı ‘‘katil’’ yorumunu geçiştirdi. Rus hükümetine yakın bir kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada Putin’in zirveyi kendi yararına gördüğünü, ancak Rusya tarafından zirveye diplomattan çok askerlerin katılacağını, bunun da ilişkilerdeki mevcut durumu yansıttığını söyledi. Biden’ın eski yardımcılarından Jay Carney, Joe Biden’ın sözünü sakınmadığını, açık ve net konuştuğunu söylüyor. Carney, ‘‘Eski başkan Donald Trump’ın aksine Joe Biden zorbalara hayranlık duymuyor. O zorbaların zorba olduğunu düşünüyor. Bu da Putin ve Moskova açısından çok farklı bir durum’’ dedi.