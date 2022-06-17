Biden: “Resesyon Kaçınılmaz Değil”

Başkan Biden Associated Press’e verdiği röportajda, pandemi, ekonomideki durum ve bütçeleri zorlayan benzin fiyatları sebebiyle halkın moralinin düşük olduğunu; ancak resesyonun kaçınılmaz olmadığını ve ülkenin geleceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Biden Şubat ayından bu yana verdiği ilk röportajda ekonominin durumu, ülkenin ruh hali ve Rusya’nın Ukrayna saldırısına karşı koyma konusundaki kararlılığına değindi.

Biden Associated Press’e verdiği röportajda, ekonomideki karamsarlığın sebebinin benzin fiyatlarındaki artış olduğunu ve fiyatlar yükselmeye başlamadan önce durumun daha iyimser olduğunu belirtti.

“Halkın Gündemi Gıda Fiyatları ve Benzin”

Amerikalılar’ın geçimlerini sağlamak ve benzin almak için çok daha fazla para ödediğini ve bu durumun onay oranında hasara yol açtığını kabul eden Demokrat Başkan Joe Biden, “Mutfak masasında ve akşam yemeğinde insanların ne hakkında konuşacaklarını ve işlerin iyi gidip gitmediğini ölçecek bir barometre istiyorsanız, bu gıda fiyatları ve benzin fiyatları olur” dedi.

Biden petrol şirketlerine “Yalnızca kendinizi ödüllendirmeyin” mesajını vererek yakın gelecekte fiyatları anlamlı bir şekilde düşürmek için elinde birtakım araçların olduğunu söyledi.

Enflasyonla mücadelenin ABD’yi resesyona sürükleyebileceği yönünde ekonomistlerden gelen uyarılara değinen ABD Başkanı, “Öncelikle resesyon kaçınılmaz değil. İkinci olarak da dünyadaki diğer ülkelerden enflasyonun üstesinden gelme konusunda daha güçlü bir konumdayız” dedi.

“Rusya’ya karşı koymak dışında seçeneğimiz yoktu”

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların iç siyasete yönelik etkisini düşünmediğini belirtti.

Biden, “Bu adım atılmasa korkarım Avrupa’da bir sonraki aşamada kaos olurdu. Mesele benim siyasi olarak hayatta kalmam değil. Mesele ülkemiz için en iyi olan şeyi yapmak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı bunun sonucunda siyasi bir bedel ödemeye hazır olduğunu söyledi, kamu hizmetiyle ilgilenen gençlere de “Nelerden vazgeçmeye hazır olduğunuzu bilmiyorsanız siyasete girmeyin. Daha karlı kuruluşlarda ya da girişimlerde çalışın. Kamu hizmetinin amacı Amerikan halkı için en iyisi olduğunu düşündüğünüz görüşleri teşvik etmektir” tavsiyesinde bulundu.

“Ülkenin geleceği konusunda iyimserim”

COVID-19 pandemisiyle geçen iki yılı aşkın bir sürenin ardından ABD Başkanı Biden Amerikan halkının moralinin düşük olduğunu söyledi ve insanlar her şeyin alt üst olduğuna tanık olduğu için de Amerika’da ruh sağlığı ihtiyacının arttığını belirtti.

Biden ülkenin geleceği konusunda iyimser olmaya devam ettiğini ve seçmenlerin çoğu ülkenin doğru bir rotada olmadığını söylemesine rağmen Amerikalılar’ın da iyimser olması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, “Güvenli olun çünkü ben öyleyim. Dünyada 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde en iyi durumda olan ülkeyiz. Bu bir abartma değil, gerçek” dedi.

Silah kontrolu tasarısı

Biden’ın gündeminde her iki siyasi partiden senatörlerin üzerinde anlaşma sağladığı silah kontrolü tasarısı da vardı. Kongre üyeleri, gençlerin ateşli silah satın alması konusunda sicil kontrolunu sıkılaştıran ve akli dengesi yerinde olmayan kişilerin silahlara erişimini zorlaştıran yasaları uygulayan eyaletlere teşvik verilmesini öngören tasarının metnini hazırlıyor.

Uzun süredir bu konuda adım atılamayan ABD’de son dönemde peş peşe yaşanan silahlı saldırıların ardından Senato’daki çalışmalar ivme kazanıyor. Başkan Biden bu konuda ilerleme sağlandığını ancak bunun sınırlı olduğunu belirtti.

Biden “istediğim şeyi elde edemeyeceğiz ama silah güvenliği olacak” dedi.

“Geleneksel ana akım Cumhuriyetçiler’in sayısı azaldı”

ABD Başkanı Joe Biden siyasi olarak uzun süredir devam eden görüş ayrılıklarına rağmen Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ı birlikte çalışabileceği bir Cumhuriyetçi olarak gördüğünü söyledi ve bu durumu da günümüz Cumhuriyetçi Partisi’nde “nesli tükenmiş bir tür” olarak niteledi.

Başkan Biden göreve geldiğinde geleneksel, ana akım muhafazakar Cumhuriyetçiler’in sayısının hemen hemen 15 olduğunu belirterek, “Başımı derde sokacağım ve muhtemelen onun da başını derde sokacağım ama bunlara Kentucky’den azınlık lideri de dahil” ifadelerini kullandı. Mitch McConnell için “sağlam ve ana akım” dedi.

ABD Başkanı Biden eski başkan Donald Trump’ın seçim sloganı olan Make America Great Again (MAGA) sloganına atıfta bulunarak diğer Cumhuriyetçiler’i ultra-MAGA sözleriyle niteledi ve Wisconsin senatörü Ron Johnson ve Florida senatörü Rick Scott’u bu isimler arasında saydı.

