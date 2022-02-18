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Biden: “Rusya Birkaç Gün İçinde Saldırabilir”

17.02.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin “çok yüksek” olduğunu söyledi ve işgalin “birkaç gün içinde” olabileceğine işaret etti

Biden: “Rusya Birkaç Gün İçinde Saldırabilir”

Amerika Başkanı Joe Biden, Perşembe günü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu söyledi ve işgalin "birkaç gün içinde" olabileceğine işaret etti.
Beyaz Saray'da konuşan Başkan Biden, Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna sınırındaki güçlerini geri çektiği iddiasına ilişkin hiçbir işaret görmediğini kaydetti ve Rusya'nın "Ukrayna'yı işgal etmeye bahane bulmak için sahte bir operasyona giriştiğine inanma sebeplerinin bulunduğunu" söyledi.

Biden, Washington'da gazetecilere, "Elimizdeki tüm işaretler, Ukrayna'ya girmeye, Ukrayna'ya saldırmaya hazır olduklarını gösteriyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna konusunda bugün yapılması planlanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşmak üzere seyahat planlarını son anda değiştirdi ve New York’a gitti. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi 2015 yılında onaylanan ve Ukrayna ordusuyla Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar arasında Ukrayna’nın doğusunda sekiz yıldır devam eden çatışmayı sonlandırmayı amaçlayan Minsk Anlaşmalarını görüşmek üzere toplanıyor.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına Rusya’nın Washington’un güvenlik tekliflerine yanıtını ilettiğini söyledi. Yanıtın ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’a iletildiği belirtildi.

Rus haber ajansı RIA da Rusya’nın ABD’nin Rusya Büyükelçisi yardımcısı Bartle Gorman’ı sınırdışı ettiğini ve Washington’un buna karşılık vereceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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