Biden Rusya İstihbaratı İddiasıyla İlgili Trump’a Yüklendi

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Rusya’nın Afganistan’da görev yapan ABD askerlerinin öldürülmesi karşılığında Taleban’a ödül teklif ettiği iddialarıyla ilgili Başkan Donald Trump’ı eleştirdi. Biden, Trump’ın eylemlerinin, ‘’görevi ihmal’’ kapsamına girdiğini savundu.
Beyaz Saray’dan hafta başında yapılan açıklamada, Trump’ın, Rusya’yla ilgili bu iddiaya dair istihbarat konusunda kişisel bir brifing almadığı kaydedilmişti. Ancak yönetim, Trump’ın yazılı bir brifing alıp almadığı, bunu okuyup okumadığı ve okuduysa da neden daha saldırgan bir yanıt vermediği hususlarında doğrudan bir açıklama yapmış değil.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin iddialar hakkında ‘’gerçek bilgileri talep etmesi’’ gerektiğini vurguladı. Eski Başkan Yardımcısı Biden, konuyla ilgili gizli bir istihbarat brifingi almak için talepte bulunmayı düşündüğünü de belirtti.
Biden, ‘’Bir şekilde haberi olmadıysa ya da bilgilendirilmediyse, bence bu durum görevi ihmal anlamına gelir. Eğer bilgilendirilmiş ve bu konuda hiçbir şey yapmamışsa bu da görevi ihmaldir’’ ifadesini kullandı. Joe Biden bu nedenle, Trump’ın, ‘’ABD Başkanı olabilecek yetkinliğe sahip olmadığını’’ Amerikan halkının görmesi gerektiğini kaydetti.
''Trump ne olup bittiğinin bilincinde değil''
Biden Delaware eyaletinin Wilmington kentinde, Başkan Trump’ın Corona virüsü salgınıyla mücadeleyi idare etme şeklini eleştirdiği konuşmasının ardından, aylar sonra ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump’ın kendisine yönelik eleştirilerine benzer bir ifade kullanan Biden, Trump hakkında, ‘’Neler olup bittiğinin bilincinde değil görünüyor’’ dedi.
Salgınla mücadele konusunda daha önce açıkladığı planın güncellenmiş bir versiyonunu da açıklayan Biden, Corona testlerinin sayısının arttırılması ve virüsü kapanların kimlerle temas ettiğini izlemek üzere en az 100 bin kişinin görevlendirilmesi çağrısında bulundu.
Biden, Trump’ı kast ederek, ’’Amerikan halkı, son 4 aydaki muazzam fedakarlıklarını, sizin gece yarısı Twitter mesajlarınızla ve atıp tutmalarınızla onların tüm bu çabalarını çöpe atmanız için yapmadı’’ diye konuştu.
Biden, Corona virüsü salgınının grip mevsiminin başlamasıyla daha da kötüleşeceği tahmininde bulundu; grip aşısı sayısının arttırılması için hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.
Joe Biden, başkanlığa seçilmesi halinde, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’den bir dönem daha görev yapmasını isteyeceğini de açıkladı.
Biden ayrıca, başkan yardımcısı adayını Ağustos ayı başında açıklayacağını sözlerine ekledi.