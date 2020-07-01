Biden Rusya İstihbaratı İddiasıyla İlgili Trump’a Yüklendi

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Rusya’nın Afganistan’da görev yapan ABD askerlerinin öldürülmesi karşılığında Taleban’a ödül teklif ettiği iddialarıyla ilgili Başkan Donald Trump’ı eleştirdi. Biden, Trump’ın eylemlerinin, ‘’görevi ihmal’’ kapsamına girdiğini savundu.

Beyaz Saray’dan hafta başında yapılan açıklamada, Trump’ın, Rusya’yla ilgili bu iddiaya dair istihbarat konusunda kişisel bir brifing almadığı kaydedilmişti. Ancak yönetim, Trump’ın yazılı bir brifing alıp almadığı, bunu okuyup okumadığı ve okuduysa da neden daha saldırgan bir yanıt vermediği hususlarında doğrudan bir açıklama yapmış değil.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin iddialar hakkında ‘’gerçek bilgileri talep etmesi’’ gerektiğini vurguladı. Eski Başkan Yardımcısı Biden, konuyla ilgili gizli bir istihbarat brifingi almak için talepte bulunmayı düşündüğünü de belirtti.

Biden, ‘’Bir şekilde haberi olmadıysa ya da bilgilendirilmediyse, bence bu durum görevi ihmal anlamına gelir. Eğer bilgilendirilmiş ve bu konuda hiçbir şey yapmamışsa bu da görevi ihmaldir’’ ifadesini kullandı. Joe Biden bu nedenle, Trump’ın, ‘’ABD Başkanı olabilecek yetkinliğe sahip olmadığını’’ Amerikan halkının görmesi gerektiğini kaydetti.