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Biden, "Rusya-Ukrayna savaşını tarih böyle yazacak" diyerek duyurdu! "Rusya'yı..."

03.03.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şu anda hiç olmadığı kadar dünyadan izole edildiğini belirten Biden, tarihin Ukrayna savaşının Rusya’yı "daha zayıf", dünyayı da "daha güçlü" hale getirdiğini yazacağını söyledi.

Biden, "Rusya-Ukrayna savaşını tarih böyle yazacak" diyerek duyurdu! "Rusya'yı..."

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin eyaletinde ekonomi planı konusunda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna krizine de değindi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Biden, Rusya'nın mevcut durumuna ilişkin açıklamalar da yaptı.

"PUTİN YANILDI"

Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını "önceden planlanmış ve gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." ifadesini kullandı.

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"RUSYA'NIN YALANLARINA, DOĞRULARLA KARŞILIK VERDİK"

Biden, Avrupalı ortaklarını birleştirmek için uzun süreler harcadıklarını belirterek tüm dünya ile Putin'in Ukrayna'da yapmayı planladıklarını önden paylaştıklarını kaydetti.

"Rusya'nın yalanlarına doğrularla karşılık verdik." diyen Biden, şu anda tüm dünyanın Putin'i yaptıklarından sorumlu tuttuğunu ve Rus liderin hiç olmadığı kadar dünyadan izole edildiğini belirtti.

"UKRAYNA SAVAŞININ TARİHİ YAZILIRKEN..."

Biden, ABD'nin Ukrayna halkına yardımlarının süreceğinin altını çizerek "Putin'in Ukrayna savaşının tarihi yazılırken bu savaşın Rusya'yı daha zayıf, dünyanın geri kalanının da daha güçlü bıraktığı belirtilecek." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, Ukrayna halkının mücadelesini de öven Biden, "Ukraynalılar inanılmaz insanlar." dedi.

BM'DEKİ OYLAMADA RUSYA'NIN YALNIZ KALDIĞINI SÖYLEDİ

Putin'in ABD'yi bölebileceğini düşündüğünü ancak bu konuda yanıldığını söyleyen Biden, "Biz Avrupa'yı ve özgür dünyayı bir arada tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'ya yönelik kınıma yasa tasarısında 141 ülkenin "evet" oyu verdiğini, sadece 5 ülkenin "hayır" dediğini ve Hindistan dahil birçok ülkenin de çekimser oy kullandığını belirten Biden, "Rusya yalnız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden konuşmasına, "Putin, NATO'yu, Avrupa'yı ve ABD'yi bölebileceğini düşündü. Tüm dünyaya kimsenin bu ülkeyi bölemeyeceğini göstereceğiz." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
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