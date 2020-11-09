Biden Rusya'ya Karşı Nasıl Bir Yaklaşım Sergileyecek?

Obama’nın başkan yardımcısı olan Joe Biden da ilişkilerin sıfırlanması stratejisine destek vermişti. Ancak uzmanlar Biden’ın seleflerinin bu siyasetini uygulama olasılığının düşük olduğunu dile getiriyorlar. Seçim öncesinde CNN kanalında yayınlanan röportajında Biden “Rusya’nın gerçekten muhalif olduğuna inanıyorum”demişti.

Rusya Lideri Vladimir Putin’le ilk yüz yüze görüşmesinden sonra izlenimi sorulan George W. Bush, “Adamın gözlerinin içine baktım. Onu gayet açık ve güvenilir buldum. Ruhuna dair bir izlenim edinebildim” demişti. Obama da 8 yıl sonra, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakıyla birlikte ilişkileri sıfırlama yoluna gitti.

Trump ve danışmanlarıysa bu teze karşı çıkıyorlardı öyle ki Ağustos ayında yaptığı bir konuşmada Trump “Rusya’nın ABD Başkanlık koltuğunda görmek isteyeceği en son isim Donald Trump’tır. Kimse Rusya’ya karşı benim kadar sert olamaz” demişti.

Geçen ayın başlarında Biden, rakibi Trump’ı muhalif Rus siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlenmesi konusunda Rusya’ya karşı sessiz kalmakla eleştirdi. Navalny, zehirlenmesi konusunda Moskova’yı sorumlu tutmuştu.

Biden “Kremlin bir kez daha bir muhalifi susturmak için favori silahını kullandı. Novoçok tarzı bir kimyasal. Bu herhangi bir eleştiri ya da muhalefete tahammül edemeyecek düzeyde paranoyak bir Rus rejiminin işaretidir” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak başkan adayları seçim kampanyasında birşey söyleseler de koltuğa oturduklarında mevcut durum nedeniyle farklı şeyler yapabilirler. Peki Joe Biden başkan olarak Rusya’ya karşı dile getirdiği kadar sert bir yaklaşım sergileyecek mi?

‘Sıfırlama yok’

George W. Bush yönetiminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen David Kramer “Moskova kendisine karşı her türlü dezenformasyonu yaptı. Dolayısıyla Biden’ın da buna karşın sessiz kalıp başını eğip ‘Haydi iyi birşeyler yapalım’ diyeceğini sanmıyorum. Ama ilişkilerde bir sıfırlama olmasını da kast etmiyorum. Biden’ın 2009 yılındaki gibi bir durumu deneyeceğini sanmam” değerlendirmesini yapıyor.