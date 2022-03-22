“Biden Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacak”

Biden, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yarın Avrupa gezisinin ilk ayağı olan Brüksel'e gidecek. Biden Brüksel’de, NATO müttefikleri, G7 liderleri ve AB liderleri ile görüşecek.

Brüksel’deki görüşmelerinin ardından Biden, Ukrayna’nın komşusu Polonya’ya destek gösterisi olarak Varşova'ya gitmeyi planlıyor.

Sullivan, Biden'ın Brüksel ziyareti sırasında NATO kuvvetlerinin askeri kondisyonunda uzun vadeli düzenlemeler yapmak için müttefikleriyle birlikte çalışacağını söyledi.

Ayrıca Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'in Avrupa'nın enerji güvenliğini arttırmak ve Avrupa’nın Rusya'nın petrol ve doğalgazına olan bağımlılığını azaltmak hedefiyle bir ortak eylem planı açıklayacağını söyledi.

Sullivan basın toplantısında, "Biden, Ukrayna'ya askeri yardımın bir sonraki aşamasını koordine etme fırsatına sahip olacak. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayarak ve mevcut yaptırımları sıkılaştırarak yaptırımlardan kaçmayı engelleme ve yaptırımların sıkıca uygulanmasını sağlama konularında ortaklarımıza katılacak" ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, mülteciler ve çoğu Ukrayna’da kuşatma altındaki şehirlerde mahsur kalan siviller için insani koşulları kolaylaştırmaya yönelik Amerikan desteğini de açıklayacak.

Sullivan’ın açıklamalarına göre Brüksel'den sonra Biden, Polonya'ya gidecek ve şu anda NATO topraklarını savunmaya yardım eden ABD birlikleriyle temasa geçecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşecek olan Biden, ayrıca savaşta insani yardım sağlama konularında uzman isimlerle de görüşecek.

Ukrayna’ya milyarlarca dolar silah ve yardım sağlayan ABD ve müttefikleri, ülkeyi işgal ettiği için Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladı.

Biden, ABD askerlerini Ukrayna'ya göndermeme sözü verdi, ancak saldırıya uğramaları durumunda NATO üyelerini savunma taahhüdünü yerine getireceğine söz verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan basın toplantısında, Çin’in Rusya ile ilişkisine dair bir soruyu Pekin’in Moskova’ya askeri teçhizat sağladığına dair herhangi bir kanıt görmediğini söylerek yanıtladı.

Başkan Joe Biden, geçtiğimiz hafta Çin'i Rusya'ya yardım sağlaması durumunda ABD'nin tepkisini çekeceği konusunda uyarmıştı.

