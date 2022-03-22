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Biden Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak

22.03.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurdu. Mevcut yaptırımların da sertleştirilmesi planlanıyor.

Biden Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da bugün düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ziyareti sırasında Batılı müttefikleriyle birlikte Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketini açıklayacağını söyledi. Sullivan, söz konusu paketin Biden'ın da katılacağı NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirveleri kapsamında duyurulacağını belirtti.

Biden, 24 Mart'ta yapılacak Ukrayna konulu NATO, AB ve G7 zirvelerine katılmak üzere Brüksel'de olacak. Biden'ın Rusya'ya karşı Batılı müttefikleriyle birliktelik mesajı vermek için Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya'ya da bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

MEVCUT YAPTIRIMLAR SERTLEŞTİRİLECEK

Sullivan, paketin en önemli unsurunun Moskova'nın hareket alanını daraltmak üzere mevcut yaptırımların sertleştirilmesi olduğuna da dikkat çekti. Biden'ın müttefikleriyle uzun vadeli planlar üzerinde de çalışacağını kaydeden Sullivan, ABD'nin mültecilerin ve sivillerin durumunu iyileştirmek için de adımlar atacağını söyledi.

Sullivan, ayrıca Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamayı ve Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmayı hedefleyen ortak bir eylem planının da Biden'ın Brüksel ziyareti sırasında tanıtılacağını aktardı.

RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR NELER?

Rusya ile ticari ilişkilerine askıya alan ABD, dört Rus bankasının ABD'deki varlıklarını dondurmuş; Rusya Merkez Bankası, Rusya Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapılmasını yasaklamıştı.

Rusya'nın dolar ve euro gibi para birimleriyle ticaretine de kısıtlamalar getirilmişti. Rusya'ya Batı'dan teknoloji ihracatı büyük oranda durdurulurken Rusya uluslararası ödeme sistemi Swift sisteminden de çıkarılmıştı. Ayrıca Rus oligarklar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlere de yaptırım uygulanması kararı alınmıştı.

Avrupa Birliği de Rusya'ya karşı benzer ekonomik yaptırım kararları aldı.

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Rusya Joe Biden
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