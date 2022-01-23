Biden Salgınla Mücadelede Eleştirilerin Hedefinde

Başkan Joe Biden’ın ABD Kongresi’nin basamaklarında yemin ederek görevi devralmasından bu yana bir yıl geçti. Küresel düzeydeki Corona virüsü pandemisini devralan Biden, seçim kampanyasından itibaren pandemiyi sonlandırma sözü verdi.

Başkan Joe Biden seçim kampanyası sırasında pandemiyi sonlandırma vaadinde bulundu. Başkanlığının bir yılı doldu, ama pandemi üçüncü yılına giriyor.

One Campaign'den Tom Hart, “Başkan Joe Biden ihtiyaç duyan diğer ülkelerde, aşı ve mali yardımlarla işbirliği alanında doğrudan sorumluluk alarak küresel mücadelede gerçekten başarı sağlıyor”diyor.

Sivil toplum örgütü ONE Campaign’den Tom Hart, Biden’ın diğer ülkeleri işbirliğine çekemediğini belirtiyor: “Yönetimin başarıya ulaşamadığı konu, pandemiyi sona erdirmek için diğer ülkeleri ortak bir etkinlikte bir araya getirememesi. Yalnızca zengin ülkeler bireysel vaatlerde bulundu. Bu ne kadar iyi görünse de parçalar bütünü oluşturmaya yetmiyor.”

Corona vakaları Omicron varyantı nedeniyle hızla tırmanırken Ocak ayında ilk kez anketler daha fazla Amerikalı’nın Biden’ın pandemiyle mücadele biçimini onaylamadığını gösterdi.

Amerikan Bilimadamları Federasyonu'ndan Eric Feigl-Ding, “Biden yönetimi bu konuya gerçekten odaklanınca genel olarak iyi yaptı. Bence notları A eksi, B artı olmalı. Ancak sorun yönetimin tüm politikalarını yalnızca aşılanmaya odaklaması” diyor.

Salgın hastalık uzmanı Eric Feigl-Ding, Biden Yönetimi’nin dezenformasyonla mücadele ve okullara verilen acil durum bütçesinin havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesinde kullanıldığından emin olma gibi konularda çaba sarfetmiş olması gerektiği görüşünde. Uzman yönetimin ev testleri ve N95 maskelerini hızlı bir şekilde ulaştıramadığını da kaydediyor:

“Bu virüsün pandemisi olduğu kadar siyasi liderliğin de pandemisi. İnsan davranışı olduğu kadar insan davranışı çevresindeki siyaset. Yani Biden Yönetimi bunun tüm yönlerine hakim değil, özellikle de dezenformasyon kısmına. Bu daha da önemli ve pandeminin sadece biyolojik bir fenomen olmadığını aynı zamanda bir enformasyon fenomeni olduğunu ortaya koyuyor.”

Biden Yönetimi’ni eleştirenler yönetimin küresel arenada da yurtiçinde olduğu gibi daha fazla kişinin aşılanması ve aşı karşıtlarının ikna edilmesi için çaba harcaması gerektiği görüşünde.

