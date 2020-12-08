Biden Savunma Bakanlığı İçin Siyahi Emekli General Austin'i Seçti

ABD’nin yeni seçilen başkanı Joe Biden, 4 yıl önce ordudan emekli olan General Lloyd Austin’i yönetiminin Savunma Bakanı adayı olarak belirledi. Austin, Senato’nun da onayını alması halinde ülkenin ilk Afrika kökenli Amerikalı siyahi Savunma Bakanı olacak.

1953 yılında Alabama eyaletinde doğan Austin, Georgia eyaletinde büyümüş ve 1975 yılında West Point’teki ABD Askeri Akademisi’nden mezun olmuş bir isim.

Lloyd Austin, son olarak 2016 yılında, Amerika’nın Irak, Afganistan, Ortadoğu ve Güney Asya operasyonlarını yöneten ABD Merkez Komutanlığı’nın komutanı olarak görev almıştı.

Austin bu görevi sırasında ABD Başkan Yardımcısı olan Biden’la Obama yönetiminde çalışmıştı.

Ancak Austin, 2015 yılında ABD’nin Suriye’ki muhalifleri eğitmek için oluşturduğu 500 milyon dolarlık askeri programın başarısız olması nedeniyle de eleştirilere maruz kalmış bir komutan.

