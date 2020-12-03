Biden Savunma ve Sağlık Bakanlığına Kimleri Seçecek?

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, bugüne kadar yönetiminde birçok önemli kademeye aday göstereceği isimleri açıklamış olsa da iki önemli koltuğa kimleri getirmeyi planladığını hala açıklamadı. Bunlardan biri Savunma Bakanlığı diğeri de Sağlık Bakanlığı. Savunma Bakanı’nın kim olacağı konusunda bugüne kadar öne çıkan isimler oldu. Bunların başında da Michele Flournoy geliyor. Bu göreve seçildiği takdirde Flournoy ABD tarihinin ilk kadın savunma bakanı olabilir. Ancak Biden, nihai kararına yaklaşırken kendi partisi içindeki farklı görüşe sahip çevrelerin giderek artan baskısı altında. Parti içindeki siyah liderler, şimdiye kadar seçilen isimlere bakıldığında beyaz ağırlıklı olan kabineye çeşitlilik kazandırmak için savunma bakanlığı görevine bir siyahın seçilmesi çağrısında bulunuyor. Daha önce ABD’nin hiçbir siyah savunma bakanı da olmadı. Bir kesimse, Biden’a, Savunma Bakanlığı’nın başına ilk kez bir kadını getirmesi için baskı yapıyor. Bunun yanında, giderek sayısı artan bazı progresif gruplarsa, geçmişteki kimi kararları ve özel sektör bağlantıları nedeniyle kaygılar dile getirdikleri Michele Flournoy ismine itiraz ediyor.

En az 7 progresif gruptan oluşan bir koalisyon Biden’a gönderdikleri açık mektupta, seçilmiş başkanı, Flournoy’un özellikle “Suudi Arabistan, Yemen ve Afganistan konusundaki yanlış siyasi kararlarına” ve “özel sektör faaliyetleriyle ilgili şeffaf olmayan geçmişine” atıf yaparak, bu göreve başka bir kişiyi seçmesi gerektiği yönünde uyardı. Amerikan haber ajansı AP’nin edindiği mektubun hazırlanmasına katkı sağlayan Yemen İttifakı Komisyonu Başkanı Jehan Hakim, “Flournoy’un askeri müdahalelere sürekli desteği, Yemen dahil dünya genelindeki yıkıcı krizlere katkı sağladı” dedi. Flournoy, Barack Obama döneminde Savunma Bakanlığı’nda siyasetten sorumlu müsteşar, Bill Clinton döneminde de stratejiden sorumlu müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Savunma bakanlığı görevi için diğer bazı olası isimlerin de adı çıkmaya başladı. Bunlar arasında eski CENTCOM komutanı emekli orgeneral Lloyd Austin, eski İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson da yer alıyor. Bu iki isim de siyah Amerikalı. Kongre’deki siyah üyelerin liderlerinden Güney Carolina’dan Temsilciler Meclisi üyesi James Clyburn, Biden’a kabinede daha fazla sayıda siyaha yer vermesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Liberal çevreler de Flournoy’un başta Afganistan savaşı konusunda olmak üzere Biden’dan daha sertlik yanlısı görüşlere sahip olduğunu savunuyor. Bazılarıysa Flournoy’un WestExec Advisors adlı danışmanlık firmasının eş kurucusu olmasına işaret ediyor. Söz konusu şirket, görevini, “iş dünyası liderlerine eşsiz nitelikte jeopolitik ve siyaset deneyimi sağlamak” olarak tanımlıyor. Biden’ın diğer bazı ulusal güvenlik makamlarına seçtiği isimlerin de bu şirketle bağlantısı dikkat çekiyor. Örneğin Dışişleri Bakanlığı görevine seçilen Antony Blinken de WestExec’in bir başka kurucusuyken, ulusal istihbarat direktörlüğüne aday gösterilen Avril Haines de WestExec’in eski yöneticilerinden. Progresif grupların Biden’a gönderdikleri mektupta iki olası alternatif isme yer verildi. Bunlardan biri Illinois Senatörü Tammy Duckworth diğeri de New York Senatörü Kirsten Gillibrand. İki senatörün de danışmanları konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, ikisi de bu görev için ismi öne çıkan olası adaylar arasında yer almıyor.

Biden’ın sağlık bakanı kim olacak? Biden’ı 20 Ocak’tan sonra bekleyen en acil konu, bir türlü kontrol altına alınamayan, hala vaka ve can kaybı rekorlarının kırıldığı Corona virüsü salgını ve aşı dağıtım sürecinin idaresi olacak. Dolayısıyla Biden’ın sağlık bakanlığına kimi seçeceği ve sağlık ekibini kimlerden oluşturacağı da en çok merak edilen sorulardan biri olarak öne çıkıyor. Bu göreve olası adaylar arasında en favori görülen isim New Mexico eyaletinin Demokrat valisi Michelle Lujan Grisham’dı ancak Biden’ın geçiş süreci ekibine yakın bir kaynak, Grisham’a içişleri bakanlığı görevinin önerildiğini ve valinin bu öneriyi geri çevirdiğini söyledi. Biden’ın sağlık bakanı tercihini gelecek hafta açıklaması bekleniyor. Rhode Island’ın Demokrat Valisi Gina Raimondo bu görev için ismi öne çıkanlardan biri. Raimondo virüsle mücadelede sert politikalarıyla tanınsa da eyaletinde salgın halen tırmanışta ve vakalardaki hızlı artışı tersine çevirmede zorluk yaşanıyor. Bunun yanında Raimondo’nun iş dünyasıyla yakın ilişkileri, Demokrat Parti’nin sol kanadında itirazlar uyardırabilir.

Diğer bir olası aday da, Biden’ın Corona virüsü görev gücünün eş başkanı, eski Kamu Sağlığı Hizmetleri Başkanı Vivek Murthy. Murthy, yumuşak üslubu ve uzlaşı sağlama becerisiyle tanınıyor. Murthy ayrıca, Corona döneminde önemi daha da anlaşılan, yalnızlığın insanlarda yarattığı olumsuz etkileri ele alan ve kısa süre önce piyasaya sürülen bir kitabın da yazarı. Sağlık bakanının yanı sıra Biden’ın, hükümetin Corona virüsüyle kapsamlı mücadele stratejisini koordine etmek üzere üst düzey bir Beyaz Saray danışmanı ataması da öngörülüyor. Demokrat sağlık politikası uzmanları, bu görev için en önde gelen adayın, Obama yönetiminde Beyaz Saray’da ekonomi danışmanı Jeff Zients olduğunu belirtiyor. Politico gazetesine göre, Biden Beyaz Saray Corona virüsüyle mücadele koordinatörü olarak Jeff Zients'i seçti. Politico, Biden'ın, Vivek Murthy'yi de, Kamu Sağlığı Hizmetleri dairesinin başkanlığına tekrar getirmeye karar verdiğini yazdı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) başkanlığı için, FDA’in eski başkan yardımcısı Dr. Joshua Sharfstein ile FDA’da ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde geçmişte üst düzey görevler yürüten, Biden’ın Corona virüsü danışma kurulunun da üyesi Luciana Borio’nun değerlendirildiği belirtiliyor. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) başkanlığı için de kar amacı gütmeyen Robert Wood Johnson Vakfı’nın üst yöneticisi Dr. Julie Morita’nın ismi olası adaylar arasında geçiyor.