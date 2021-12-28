Biden Savunma Yetkilendirme Yasası’nı İmzaladı

Başkan Joe Biden 770 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı (NDAA) imzaladı. Bu ayın başında Senato ve Temsilciler Meclisi’nin büyük çoğunluğu tasarıya onay vermişti. Tasarı hem Cumhuriyetçiler’in hem de Demokratlar’ın desteğini almıştı.

Her yıl yeniden oylanan yasa tasarısı, ABD Savunma Bakanlığı'na aktarılacak kaynakları belirliyor.

Biden, tasarıyı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Yasa, askeri personel ve aileleri için hayati faydalar sağlıyor ve adalete erişimi artırıyor. Ülkemizin ulusal savunmasını desteklemek için kritik yetkileri içeriyor" dedi.

NDAA, çok sayıda sektör ve çıkar çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Bunun nedeni, geniş bir yelpazeye yayılan meseleleri kapsaması ve her yıl Kongre'den geçirilerek yasalaşan tek büyük tasarı olması. NDAA, son 60 yıldır her yıl Kongre'den geçerek yasalaşıyor.

2022 mali yılı için kabul edilen NDAA geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 daha fazla askeri harcamaya izin veriyor. Tasarıyla ilgili yoğun görüşmeler Çin ve Rusya politikası üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle durma noktasına gelmiş, Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasındaki yoğun müzakerelerin ardından bir uzlaşma sağlanmıştı.

NDAA, başta Rusya ve Çin olmak üzere jeopolitik tehditlerle başa çıkma stratejilerine ek olarak, askerler için yüzde 2,7'lik bir ücret artışı ve daha fazla uçak ve donanma gemisi satın almayı içeriyor.

NDAA, Ukrayna silahlı kuvvetlerine destek sağlayan Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi için 300 milyon dolar, Avrupa Savunma Girişimi için 4 milyar dolar ve Baltık güvenlik işbirliği için 150 milyon dolar ayrılmasını içeriyor.

Yasa Çin’le ilgili olarak Pasifik Caydırıcılık Girişimi’ne 7,1 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor ve Tayvan'ın savunmasına yönelik Kongre’nin destek açıklamasına yer veriyor. Ayrıca yasa Savunma Bakanlığı'nın Çin'in Şincan bölgesinden zorla çalıştırma sonucu üretilen ürünleri tedarik etmesine yönelik bir yasağı da içeriyor.

Yasa kapsamında Afganistan'daki savaşı incelemek için 16 üyeli bir komisyon oluşturulması öngörülüyor. Biden, ülkenin açık ara en uzun savaşı olan Afganistan’daki savaşı Ağustos ayında sona erdirerek ABD askerlerini Afganistan’dan çekmişti.

Öte yandan Beyaz Saray, yasa tasarısında Guantanamo Körfezi'ndeki tutukluların belirli koşullar yerine getirilmedikçe belirli yabancı ülkelerin gözetimine veya ABD'ye nakledilmesi için kaynak kullanılmasını yasaklayan hükümlerini eleştirdi.

Biden açıklamasında, ‘‘Beyaz Saray uzun süredir bu hükümlerin yürütme organının Guantanamo Körfezi'ndeki tutukluların ne zaman ve nerede yargılanacağına ve serbest bırakıldıktan sonra nereye gönderileceğine karar verme yeteneğini gereksiz yere zedelediği görüşündedir’’ sözlerine yer verdi.

New York ve Washington’a yönelik 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından yabancı terör şüphelilerinin tutulduğu hapishane ABD’nin uzatmalı terörle mücadesini sembolize ediyor. Guantanamo’nun açık kalmasını eleştirenler burada kullanılan katı sorgu yöntemlerinin işkenceye vardığını öne sürüyor.

"Suriye için savunma ve diplomasi stratejisi"

2022 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin Suriye stratejisine ilişkin ayrıntılar da yer alıyor. Tasarıya göre Başkan, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 90 gün içinde Dışişleri Bakanı aracılığı ve Savunma Bakanı'yla eşgüdüm içinde ABD'nin Suriye'ye yönelik savunma ve diplomasi stratejisini açıklayan raporu Kongre'deki ilgili komisyonlara sunacak.

Sözkonusu rapor, ABD'nin Suriye'ye yönelik diplomasi stratejisini içerecek. Rapora ABD'nin Suriye'deki ulusal çıkarları ve arzulanan nihai hedeflerini ilerletmek için gereken diplomatik hedeflerin tanımları da dahil edilecek. Rusya ve Türkiye gibi Suriye'de faaliyet gösteren kilit yabancı unsurlarla iletişim dahil bu hedeflere ulaşmak için gereken diplomasi ve dış politika araçları da raporda yer bulacak

Rapor ayrıca ABD'nin Suriye'ye yönelik savunma stratejisini de kapsayacak. Buna ABD'nin güvenlik hedefleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askeri varlığının amaçları ve arzulanan nihai durum, güvenlik sorumluluklarının Suriye Demokratik Güçleri'ne devredilmesine ilişkin takvim, IŞİD unsurlarının statüsü, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri arasındaki gerginlikleri azaltma stratejisi ve Suriye'de faaliyet gösteren İran'a yakın milislerden kaynaklanan tehdidi bertaraf etmek için uzun vadeli bir yaklaşım da dahil olacak.

