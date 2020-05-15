Biden: “Seçilirsem Trump’ı Korumak İçin Yetki Kullanmam”

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, başkan seçildiği takdirde Trump ya da çevresindekileri kapsayan hiçbir soruşturmayı durdurma girişiminde bulunmayacağını söyledi.
MSNBC televizyonunda Lawrence O’Donnell’ın sunduğu ''The Last Word'' programına konuk olan Biden'a bir izleyici, eski başkan Gerald Ford’un göreve geldikten sonra Watergate skandalı nedeniyle istifa eden Richard Nixon’ı affettiği gibi kendisinin de Trump hakkında benzer bir yol izlemeyi düşünüp düşünmeyeceğini sordu. Biden, bu soruya, “Bir soruşturmaya yön vermek ya da bir davayı düşürmek başkanlara verilmiş bir hak değildir” yanıtını verdi.
1974’te başkanlık koltuğuna oturan Gerald Ford, Senato’da hakkında azil oylaması yapılmadan önce istifa eden selefi Richard Nixon’ı, Watergate skandalının temelinde yatan hırsızlık vakası hakkında herhangi bir dava açılmadan önce tüm suçlardan affetmişti. Cumhuriyetçi Partili Gerald Ford, 1976 başkanlık seçimleriniyse Demokrat Rakibi Jimmy Carter’a kaybetmişti.
“Taciz iddialarına inananlar bana oy vermesin”
Joe Biden, katıldığı programda ayrıca eski bir çalışanına cinsel tacizde bulunduğu iddialarına inananların Kasım ayında kendisine oy vermemeleri gerektiğini düşündüğünü söyledi. Biden, “Ben de Tara Reade’e inansam kendime oy vermezdim” dedi.
1990’lı yıllarda Delaware Senatörü olduğu dönemde ofisinde asistan olarak çalışan Tara Reade, Joe Biden’ı kendisine uygunsuz şekilde dokunmakla suçlamıştı. Bu iddiayı kesin bir dille reddeden Biden, taciz iddiasında bulunan her kadının iddialarının ciddiyetle ele alınarak araştırılması gerektiğini savundu. Biden, “Kamuya açık bir alanda koridorda bir kadına saldıracağım fikri karakterime tamamen aykırıdır” diye konuştu.
Biden hakkındaki taciz iddiaları birçok Cumhuriyetçi tarafından gündeme getirilse de rakibi karşısında sert söylemler kullanmasıyla bilinen Trump’ın bu konu hakkında fazla yorum yapmadığı gözlendi. Başkan seçilmeden önce Trump hakkında da bir grup kadın tarafından cinsel taciz ve saldırı suçlamaları gündeme getirilmiş, ancak Trump, bu iddiaları reddetmişti.
Joe Biden, katıldığı televizyon programının son bölümünde, 2018’de Georgia eyaletindeki valilik yarışını kaybeden Demokrat Parti’nin önde gelen siyah kadın liderlerinden Stacey Abrams’la birlikte Corona virüsü salgını sırasında sandıklara erişimi ve oy kullanma haklarını ele aldı. Abrams’ın adı, başkan yardımcılığı için bir kadın aday belirleyeceğini daha önce açıklayan Biden’ın düşündüğü isimler arasında geçiyor.