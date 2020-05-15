Biden: “Seçilirsem Trump’ı Korumak İçin Yetki Kullanmam”

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, başkan seçildiği takdirde Trump ya da çevresindekileri kapsayan hiçbir soruşturmayı durdurma girişiminde bulunmayacağını söyledi.

MSNBC televizyonunda Lawrence O’Donnell’ın sunduğu ''The Last Word'' programına konuk olan Biden'a bir izleyici, eski başkan Gerald Ford’un göreve geldikten sonra Watergate skandalı nedeniyle istifa eden Richard Nixon’ı affettiği gibi kendisinin de Trump hakkında benzer bir yol izlemeyi düşünüp düşünmeyeceğini sordu. Biden, bu soruya, “Bir soruşturmaya yön vermek ya da bir davayı düşürmek başkanlara verilmiş bir hak değildir” yanıtını verdi.

1974’te başkanlık koltuğuna oturan Gerald Ford, Senato’da hakkında azil oylaması yapılmadan önce istifa eden selefi Richard Nixon’ı, Watergate skandalının temelinde yatan hırsızlık vakası hakkında herhangi bir dava açılmadan önce tüm suçlardan affetmişti. Cumhuriyetçi Partili Gerald Ford, 1976 başkanlık seçimleriniyse Demokrat Rakibi Jimmy Carter’a kaybetmişti.