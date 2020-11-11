Biden: ‘‘Seçim Sonuçlarını Kabullenmemeleri Bizi Etkilemez’’

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre ‘‘seçilmiş başkan’’ ilan edilen Demokrat Joe Biden, Delaware’de düzenlediği etkinlikte ‘‘Hemen işe koyulacağız’’ mesajını verdi.

Biden, seçim zaferinin ardından hiçbir şeyin ABD’de iktidarın devrini durduramayacağını söyledi. Biden, Trump’ın seçim sonuçlarını kabullenmemesine rağmen geçiş sürecinin başladığını belirtti.

Biden, yönetim kadrolarını oluşturmaya başlayacakları mesajını verdi ve kabineye kimlerin atanacağını seçmeye başladıklarını kaydetti. Biden, ‘‘Bizim kazandığımızı kabul etmeye istekli olmamaları bizim planlamamızı ya da 20 Ocak tarihine kadar yapmamız gerekenleri etkilemez’’ diye konuştu. ABD’nin yeni başkanının görevi devralma tarihi 20 Ocak.

Başkan Donald Trump ise seçimin ardından yenilgiyi kabul etmemiş ve yolsuzluk iddialarında bulunmuştu. Trump’ın kampanya ekibi seçimlerin başabaş gittiği birçok eyalette usulsüzlük iddiasıyla davalar açmıştı.

Trump’ın seçim sonuçlarını kabullenmemesinin geride bıraktığı mirası olumlu etkilemeyeceği değerlendirmesinde bulunan Biden, bunun utanç verici olduğunu ancak günün sonunda 20 Ocak’a gelindiğinde her şeyin olumlu olacağına inandığını kaydetti.