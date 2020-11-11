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Biden: ‘‘Seçim Sonuçlarını Kabullenmemeleri Bizi Etkilemez’’

11.11.2020 01:42 | Son Güncelleme

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre ‘‘seçilmiş başkan’’ ilan edilen Demokrat Joe Biden, Delaware’de düzenlediği etkinlikte ‘‘Hemen işe koyulacağız’’ mesajını verdi

Biden: ‘‘Seçim Sonuçlarını Kabullenmemeleri Bizi Etkilemez’’

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre ‘‘seçilmiş başkan’’ ilan edilen Demokrat Joe Biden, Delaware’de düzenlediği etkinlikte ‘‘Hemen işe koyulacağız’’ mesajını verdi.

Biden, seçim zaferinin ardından hiçbir şeyin ABD’de iktidarın devrini durduramayacağını söyledi. Biden, Trump’ın seçim sonuçlarını kabullenmemesine rağmen geçiş sürecinin başladığını belirtti.

Biden, yönetim kadrolarını oluşturmaya başlayacakları mesajını verdi ve kabineye kimlerin atanacağını seçmeye başladıklarını kaydetti. Biden, ‘‘Bizim kazandığımızı kabul etmeye istekli olmamaları bizim planlamamızı ya da 20 Ocak tarihine kadar yapmamız gerekenleri etkilemez’’ diye konuştu. ABD’nin yeni başkanının görevi devralma tarihi 20 Ocak.

Başkan Donald Trump ise seçimin ardından yenilgiyi kabul etmemiş ve yolsuzluk iddialarında bulunmuştu. Trump’ın kampanya ekibi seçimlerin başabaş gittiği birçok eyalette usulsüzlük iddiasıyla davalar açmıştı.

Trump’ın seçim sonuçlarını kabullenmemesinin geride bıraktığı mirası olumlu etkilemeyeceği değerlendirmesinde bulunan Biden, bunun utanç verici olduğunu ancak günün sonunda 20 Ocak’a gelindiğinde her şeyin olumlu olacağına inandığını kaydetti.

Biden, etkinlikte ‘‘Başkan Donald Trump’la temas kurmayı düşünüyor musunuz? Şimdi sizi izliyorsa ona ne söylersiniz?’’ sorusunu ‘‘ Sayın Başkan, sizin konuşmayı dört gözle bekliyorum’’ diye yanıtladı.

Obamacare olarak bilinen Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nın Anayasa Mahkemesi’ndeki oturumda bugün değerlendirilmesi de Biden’ın gündemindeydi. Biden, sağlık sigortasının ABD’yi bölen bir konu olduğunun bilincinde olduğunu belirtti, ancak Amerikalılar’ın bu konuda eskiye göre daha çok birleştiklerinin altını çizdi.

Cumhuriyetçiler, Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne üçüncü kez taşımış oldu. Salı günü yapılan oturumda bazı yargıçlar yasanın tamamen kaldırılmasındansa tartışmalı maddesinin kaldırılmasına daha yakın görüşte olduklarının sinyalini verdi.

Başkan Trump’ın geçiş sürecini engelleme çabaları, Biden’ın ulusal güvenlik ekibinin güvenlik kontrollarından geçirilmesi gibi politikaların uygulanmasını geciktirebilir.

Başkan Donald Trump Salı günü yazdığı Twitter mesajında oy sayımında büyük ihlaller yapıldığı iddialarını yineledi ve sonunda seçimi kazanacağını savundu. Twitter, Başkan’ın mesajlarını içerik politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha etiket altına gizledi.

Biden gün içinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le birlikte çalışmalarını sürdürdü. Biden’ın yakın zamanda genel sekreteriniseçmesi ve kabine atamalarını değerlendirmeye başlaması bekleniyor. Bu çalışmaların haftalar sürebileceği sanılıyor.

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