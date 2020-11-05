HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden seçimi kazanırsa Türkiye ile ilişkiler nasıl olur? Flaş açıklama

Biden seçimi kazanırsa Türkiye ile ilişkiler nasıl olur? Flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 22:30 | Son Güncelleme

ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett, Türkiye'nin ABD için çok önemli olduğunu ve Demokrat aday Joe Biden'ın bu durumu çok iyi bildiğini belirterek, "Biden'ı uzun zamandır tanıyorum. Kendisi bu ilişkilere çok değer verir. Eminim, mümkün olan en kısa sürede müttefiklerimizle ABD'yi bir araya getirecektir." dedi.

Biden seçimi kazanırsa Türkiye ile ilişkiler nasıl olur? Flaş açıklama

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından çevrim içi olarak "ABD Seçim Değerlendirmesi: Türkiye ve ABD'yi Neler Bekliyor?" etkinliği düzenlendi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe; TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD eski Senatörü David Vitter, ABD Kongresi eski üyesi Vin Weber, ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Haris Tarin'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

"ABD SEÇİMLERİ, TÜRKİYE'DE HİÇ BU KADAR YAKINDAN TAKİP EDİLMEDİ"

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye yönetiminin Trump yönetimiyle iyi ilişki içinde olduğu, Biden ile iyi ilişki içine giremeyeceği şeklinde bir ön algı oluşturulduğunu söyledi.

ABD seçimlerinin Türkiye'de hiç bu kadar yakından takip edilmediğine dikkati çeken Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Türkiye, her istenileni yapan bir ülke değil. Bu olmayınca ABD zaman zaman bozuluyor. Bazı askeri ve siyasi konularda her şey iyi gitmiyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Siyaseti, diplomasiyi, Türkiye'nin önemini biliyor olması nedeniyle hiç görmedik birinin ABD başkanı olması yerine Biden'ın olmasını bir iş adamı olarak tercih ediyorum.

Bizim görevimiz ticari diplomasi. Trump hükümetiyle iyi bir ilişki kurduk. Baktık ki Trump bir iş adamı ve politikadan gelmiyor. ABD'nin Ticaret Bakanı da bir iş adamıydı. Bir iş adamı gibi yaklaştık. Mektuplar yazdık, araştırmalar yaptık ve bizi çok ciddiye aldılar. Böyle bir ilişki kurduk. İki ülke arasında ticaret gelişsin diye uğraşıyoruz."

Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı olduJoe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu

"TÜRKİYE, ABD İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett ise ABD ve Türkiye arasında bazı zorlukların söz konusu olduğunu belirterek, "Herkes biliyor ki ABD'de siyasi bir aktör söz konusu. Kimi zaman bu durum ikili ilişkilerde Türkiye'nin aleyhine olabiliyor. Bu bilinen bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

Toby Moffett, şöyle devam etti:

"Türkiye, ABD için çok önemli. Sağlam ilişki kurulmayacak bir ülke değil. Biden bu durumu çok daha iyi biliyor. Biden'ı uzun zamandır tanıyorum. Kendisi bu ilişkilere çok değer verir. ABD'nin dünyada oynadığı role de büyük önem verir.

Trump'ın görüşü ise biraz daha tek taraflı ve ABD'nin yalnızlaşmasına doğru giden bir görüş. Biden ise çok uluslu bir bakış açısında sahip. Eminim Biden, mümkün olan en kısa sürede müttefiklerimizle ABD'yi bir araya getirecektir. Öte yandan Biden, Türkiye'nin Afrika'daki rolünü de anlayacaktır ve bunu iki ülkeye faydası olacak şekilde daha da yükseğe çıkarmaya çalışacaktır."

ABD eski Senatörü David Vitter de ABD'de Senatoda Cumhuriyetçilerin ağırlığını korumasının beklendiğini aktararak, "Bu çok ciddi bir faktör. Bu durum, Demokrat Partinin zorlayacağı bütün senaryoları frenleme anlamına geliyor." dedi.

Vitter, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bütün ülkelerin, hem Demokratlarla hem Cumhuriyetçilerle uzun vadede sağlam ve pozitif ilişkiler tesis etmek durumunda olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Ünlü iş insanı Anand Mahindra astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananıÜnlü iş insanı Anand Mahindra astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı

"Eğer Biden Başkan seçilirse özellikle dış politika konusunda büyük değişiklikler olacaktır. Biden yönetimi Türkiye'ye karşı daha güçlü bir pozisyon sergileyecek. Son 10 yıllık dönemde ABD-Türkiye ilişkilerinde kayda değer zorluklar yaşandı ve bunlar bazı sorunlara sebep oldu. 15 yıl öncesindeki kadar sağlam bir ilişki yok.

Trump bu negatif dönüşleri biraz idare etti. Örneğin, S400'ler konusunda bürokratlar Türkiye'ye karşı birçok yaptırım tavsiyesinde bulunmuştu, bu gerçekleşmedi. Biden, bu durumu daha az idare eder ve daha fazla gerilim söz konusu olabilir."

"ORTA DOĞU İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARDA TEMEL BİR DEĞİŞİM OLACAK"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Haris Tarin ise Biden ile birlikte Orta Doğu ile ilgili yaklaşımlarda temel bir değişim olacağını ileri sürerek, "Potansiyel Biden yönetimi, İran anlaşmasıyla ilgilenecektir. Sadece İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer aktörlerle çalışmakla yetinmeyecek, Filistin'i de sürece dahil edecektir." ifadelerini kullandı.

Bir ABD hükümetinin herhangi bir şekilde bir NATO müttefiğinin hükümetini sabote etmeyeceğinin altını çizen Tarin, "Biden'ın bir geçmişi var, yeni bir siyasi oyuncu değil. Türkiye-ABD ilişkilerinin çok kuvvetli olduğu dönemde Obama hükümetinde Başkan Yardımcılığı yaptı. ABD-Türkiye ilişkileri açısından temel bir değişiklik olmayacaktır." diye konuştu.

ABD Kongresi eski üyesi Vin Weber de Biden'ın Başkan olmasını beklediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trump'ın etkisi Cumhuriyetçi Partide devam edecek. Kendisi çok popüler. İnsanlar, 'Trump bu seçimi kaybederse 4 yıl sonra tekrar başkan adayı olur' diyorlar. Trump'ın destekçileri kendisine çok sadık. Kimse kendisine parti başkanlığı için meydan okuyamaz.

Öte yandan Biden, Türkiye ile ilişkilere biraz daha sert yaklaşacaktır fakat fazla zarar veremez. Türkiye, NATO'nun bir parçası. Belki gergin ama bu ilişki devam ediyor. Biden, NATO gibi çok uluslu organizasyonlara bağlılık gösteriyor. Ayrıca Biden, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye kalkarsa, kongredeki Cumhuriyetçiler fren yapacak. Biden kazanırsa çok büyük bir olay olmaz. Sadece Türkiye'ye yumuşak yaklaşmak biraz zor olabilir." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananıÜnlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
Kraliçe’nin Donald Trump şakası soğuk rüzgarlar estirdi Kraliçe’nin Donald Trump şakası soğuk rüzgarlar estirdi
En Çok Okunan Haberler
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
ABD seçimlerinde son durum! Trump mahkemeye başvurdu
ABD seçimlerinde son durum! Trump mahkemeye başvurdu
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı
ABD'de başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi
Müslüman seçmenlerin yüzde 69'u Biden'ı destekledi
ABD seçiminde flaş gelişme! Trump'ın açtığı dava reddedildi
ABD seçiminde flaş gelişme! Trump'ın açtığı dava reddedildi
Ünlü iş insanı Anand Mahindra astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
ABD'de seçim gerginliği artıyor: Trump'ın kampanya ekibi Pensilvanya'da
ABD'de seçim gerginliği artıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.