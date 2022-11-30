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Biden sevinçten havalara uçtu! Resmi görüşmeyi yarıda bırakıp mikrofona sarıldı: "Oyun bitti"

30.11.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken ABD-İran karşılaşmasının sonucu Joe Biden'ı deyim yerindeyse sevinçten havalara uçurdu. Haberi alınca resmi görüşmesini yarıda kesen Biden, salondakileri de coşturdu. O anlar kameralara yansıdı.

Biden sevinçten havalara uçtu! Resmi görüşmeyi yarıda bırakıp mikrofona sarıldı: "Oyun bitti"

Sık sık gafları, birçok farklı yoruma yol açan hareketleriyle gündeme gelen ABD lideri Joe Biden bu kez neşeli anlarıyla görüntülendi. 1-0 biten ABD-İran maçı Biden'ı öyle coşkuyla doldurdu ki ABD lideri görüşmesini yarıda kesip mikrofona sarıldı.

SKORU TELEFONDA ÖĞRENDİLER

SK Siltron CSS tesisini ziyareti kapsamında görüşme gerçekleştiren Biden'ın yanında Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Reed telefonla konuşuyordu. Reed telefonda maçın skoru hakkında bilgi aldıktan sonra telefon görüşmesini sonlandırıp Biden'a ABD'nin İran'ı 1-0 yendiğini bildirdi. Biden haberi duyar duymaz görüşmesini yarıda kesip kürsüye çıktı ve mikrofonu eline aldı.

"BÜYÜK OYUN"

Tesistekilere seslenen Biden, maçın skorunu duyurdu ve "Başardılar, Tanrı onlardan razı olsun" dedi.

Heyecanlı konuşmasını Biden şöyle sürdürdü:

"Bu büyük bir oyundu! Koça ve oyunculara 'Başarabilirsiniz' ile dedim. Onlar da 'evet' dedi. Tanrı onlardan razı olsun!”

BİRLİKTE SLOGAN ATTILAR

Salondakilerin "ABD, ABD" sloganları atması üzerine Biden da slogana eşlik etti.

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Joe Biden

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