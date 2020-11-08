Biden: Şeytanlaştırma dönemini bitirelim

Biden "Amerika'daki şeytanlaştırma dönemini bitirmeye şimdi ve burada başlayalım" dedi.Joe BidenABD başkanlık seçimini kazandığının kesinleşmesi üzerine yaptığı konuşmada birlik ve uzlaşma mesajı verdi. "Birbirimize bir şans verelim" diyen Biden sert sözler söylemenin zamanının geride kaldığını ve gerilimi düşürmek gerektiğini belirtti. Biden "Amerika’daki bu gaddar şeytanlaştırma dönemini bitirmeye şimdi ve burada başlayalım" dedi. Biden sahneye ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris ile çıktı.

77 yaşındaki Demokrat Partili siyasetçi hükümetin ilk görevinin koronavirüs pandemisiyle mücadele olduğunu ve bunun için bir uzmanlar heyeti oluşturacağını söyledi. Biden ayrıca ekonomik refahı yeniden sağlayacağını, sağlık hizmetlerini güvence altına alacağını ve ırkçılıkla mücadele edeceğini belirtti. Biden "Zaman Amerika'nın iyileşme zamanıdır" diye konuştu.

Trump yenilgiyi kabul etmedi

ABD Başkanı Donald Trump ise yenilgiyi kabullenmiş değil. Trump Twitter hesabından 71 milyon "yasal oy" aldığını belirterek "Seçimi kazandım" diye yazdı. Trump'ın seçim ekibinin birçok eyalette sonuçlara itiraz etmesi bekleniyor ancak seçim komisyonları oy sayımı sırasında hile yapıldığına dair ortada herhangi bir delil olmadığını belirtiyor. Uzmanlar Trump'ın bu itirazlarla ABD yargısında herhangi bir kazanım elde edeceğine inanmıyor.