HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden: Şeytanlaştırma dönemini bitirelim

Biden: Şeytanlaştırma dönemini bitirelim

08.11.2020 12:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı seçilen Joe Biden yaptığı zafer konuşmasında birlik ve uzlaşma mesajı verdi.

Biden: Şeytanlaştırma dönemini bitirelim

Biden "Amerika'daki şeytanlaştırma dönemini bitirmeye şimdi ve burada başlayalım" dedi.Joe BidenABD başkanlık seçimini kazandığının kesinleşmesi üzerine yaptığı konuşmada birlik ve uzlaşma mesajı verdi. "Birbirimize bir şans verelim" diyen Biden sert sözler söylemenin zamanının geride kaldığını ve gerilimi düşürmek gerektiğini belirtti. Biden "Amerika’daki bu gaddar şeytanlaştırma dönemini bitirmeye şimdi ve burada başlayalım" dedi. Biden sahneye ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris ile çıktı.

77 yaşındaki Demokrat Partili siyasetçi hükümetin ilk görevinin koronavirüs pandemisiyle mücadele olduğunu ve bunun için bir uzmanlar heyeti oluşturacağını söyledi. Biden ayrıca ekonomik refahı yeniden sağlayacağını, sağlık hizmetlerini güvence altına alacağını ve ırkçılıkla mücadele edeceğini belirtti. Biden "Zaman Amerika'nın iyileşme zamanıdır" diye konuştu.

Trump yenilgiyi kabul etmedi

ABD Başkanı Donald Trump ise yenilgiyi kabullenmiş değil. Trump Twitter hesabından 71 milyon "yasal oy" aldığını belirterek "Seçimi kazandım" diye yazdı. Trump'ın seçim ekibinin birçok eyalette sonuçlara itiraz etmesi bekleniyor ancak seçim komisyonları oy sayımı sırasında hile yapıldığına dair ortada herhangi bir delil olmadığını belirtiyor. Uzmanlar Trump'ın bu itirazlarla ABD yargısında herhangi bir kazanım elde edeceğine inanmıyor.

ABD başkan yardımcısı seçilen Harris'in Twitter üzerinden paylaştığı bir video sosyal medyada çokça paylaşıldı. Videoda Harris'in Biden'a "Başardık Joe" dediği görülüyor. 56 yaşındaki Harris Beyaz Saray'daki ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı. Annesi Hindistanlı olan Harris ayrıca Güney Asyalı kökeni bakımından da bu makam için bir ilk olma özelliği taşıyor. Harris seçim zaferi konuşmasında "Bu makamdaki ilk kadın olsam da sonuncu olmayacağım" dedi.

Biden taraftarları mutlu

Biden'ın zaferinin kesinleşmesi üzerine ABD’nin birçok kentinde taraftarları sokaklara çıktı. New York Brooklyn'de Biden'a oy verenler tencere tava çalarak, Washington'da ise balkonlarda dans ederek seçim sonucunu kutladı. Yaklaşık 200 Trump taraftarı da Michigan'da toplanarak oyların yeniden sayılmasını istedi.

Biden'a başkan seçilmesinden ötürü Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada gibi birçok ülkeden teşekkür mesajları gönderildi.

Biden'ın seçimi kazanmasında kadınların, Afroamerikalıların, eğitimli beyaz seçmenlerin ve kentli seçmenlerin önemli rol oynadığı tahmini yapılıyor. Biden ülke genelinde 4 milyondan fazla oy almanın yanı sıra 2016 yılında Trump'ın kazandığı bazı eyaletleri de geri kazanmayı başardı. Biden'ın seçilmesinde 20 delegesi olan Pennsylvania’nın kazanılması kilit rol oynadı.

Reuters / EC, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlarBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
ADB'de bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolarADB'de bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar
Bugün deprem oldu mu?Bugün deprem oldu mu?
En Çok Okunan Haberler
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı
Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
Kılıçdaroğlu'ndan seçimi kazanan Biden'a Türkiye mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan seçimi kazanan Biden'a Türkiye mesajı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Diğer Haberler
Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Şuşa kentini işgalden kurtardı
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu, halk sokağa döküldü! Bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar
ADB'de bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Maskeler yağmurda koronavirüse karşı korur mu?
Maskeler yağmurda koronavirüse karşı korur mu?
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Joe Biden'a 'diyaloğa hazırız' mesajı
Maduro'dan Joe Biden'a 'diyaloğa hazırız' mesajı
ABD'nin yeni Başkanı Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.